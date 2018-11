Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 1 de noviembre de 2018

El horóscopo de hoy jueves 1 de noviembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Te está pasando la cuenta el esfuerzo físico o mental que has tenido que hacer últimamente, es necesario tomarte un descanso, lo que significa que el día de hoy deberías comenzar a ver la posibilidad de darte unos días para ti y tu familia.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es una jornada de agotamiento para Tauro, por lo que es probable que termines tu día con un cansancio muy grande, es probable que debas tener que descansar más temprano por la noche, no dejes que el día te pase la cuenta en otras partes de tu vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

La culpa no nos sirve de nada, es mejor siempre tener conciencia de los errores que cometimos y de las consecuencias que tendrán nuestros actos antes de sentir algo tan nefasto como la culpa. Estás liberándote de ciertas ataduras que te tenías impuestas en tu vida y eso siempre está bien.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

En un momento de debilidad podrías caer en la tentación de estar con otra persona aparte de la que ya tienes en este momento, recuerda que esto no te traerá nada bueno, siempre nuestros actos erróneos tienen consecuencias, no querrás perder a la persona que amas por una aventura que no tiene futuro

Leo (23 julio al 22 agosto)

No deberías pensar siempre en todo lo que tienes que hacer al otro día, muchas veces debemos solo concentrarnos en nuestro presente, solo así podremos realizar de mejor manera las tareas que debemos cumplir día a día.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás en una etapa crucial de tu vida donde debes sentarte y pensar en los pasos a seguir en tu vida. No dejes para otro día lo que puedes decidir en este momento. Si te sientes solitario, recuerda que existe mucha gente a tu alrededor que te apoya y cuenta contigo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Problemas para dormir en las noches, intenta olvidar los problemas y la ansiedad, todo tendrá solución pronto. Siempre puedes ayudarte con una buena taza de leche caliente para ayudarte a conciliar el sueño.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No escondas tus fantasías de tu pareja, si tienes algún deseo íntimo que cumplir habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento, el juego que se dará entre ustedes los fortalecerá y la pasión seguirá por mucho tiempo más.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Es un buen día para comenzar a tomar decisiones importantes en materia de ventas de objetos que tienes en tu hogar y que no has pensado en vender.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El amor necesita atención, por lo que si estás saliendo con alguien, no dudes en llamar a esa persona y concertar una cita, si no puedes reunirte el día de hoy, no temas el proponer otro día, acomódate a su horario.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un mensaje alentador será el empuje para comenzar a labrar nuevamente el camino para llegar a cumplir los sueños que te han acompañado desde muy pequeño. Muchas veces creemos que el amor debe ser siempre dulce, pero esto no es correcto, siempre existirán dificultades.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si estás sin compromiso hoy puede ser un día donde recibirás una invitación, una cita o un encuentro que puede derivar en algo más íntimo, no esperes mucho de esta relación, ya que pueden no darse las cosas para algo más formal.