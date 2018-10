Renta, ahorrar e imaginar

Hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro. La idea nació en 1924 cuando varios economistas lo acordaron. La cuestión es que es tema lo podemos abordar desde diferentes planos: gasolina, electricidad, productos… En estas ocasiones somos conscientes durante 24 horas de todas las acciones que debemos llevar a cabo para ahorrar agua. ¿Y mañana? Cuando debería formar parte de nuestra cotidianidad. Hablando de dinero, desde hace años se viene debatiendo sobre la posibilidad de que todos el mundo, mayor de 21 años, tuviera un renta básica garantizada para toda la vida, no que todos nos acordáramos de los más necesitados un día al año. La cuestión no es sencilla de encajar y requiere tiempo de reflexión. Quizá de entrada diríamos que no, que es imposible. Justamente, esa creencia desmontarla el documental austriaco Free Lunch Society (Renta básica), dirigido por Christian Tod y que puede verse en Filmin.

En Alaska se descubrió un yacimiento de petróleo que revolucionó la economía a finales de los 70. Se disparó el consumo, hasta el punto de que habían personas que se planteaban un equipos de fútbol. Entonces, surgió un debate popular sobre qué hacer con el dinero. Había necesidades sanitarias, educativas, infraestructuras. Y el Gobierno decidió crear un Fondo Permanente con el que ir retribuyendo dividendos cada año a los ciudadanos. Por lo que, la persona que lleve un año residiendo ganará alrededor de dos mil dólares. Al final, esta ganancia procede de un beneficio que da la tierra, que debería ser de todos o de nadie. Evelyn Forget, economista de Winnipeg, sacó a la luz cómo en los 70 se desarrollaron cuatro proyectos en EE UU y uno en Canadá (Manitoba) sobre renta básica para todos. ¿Por qué no se ha aprobado todavía? “La derecha cree que la medida desincentiva el trabajo y la izquierda no confía en la capacidad de la gente para tomar decisiones”. Siendo la opinión de una estudiosa de la materia, suena interesante.

Martín Luther King recalcó en un discurso que esa cuestión hubiera eliminado las disputas raciales entre blancos y negros. A los pobres, que se acogieron al sistema de bienestar, se les ataca como si no quisieran trabajar, cuando el verdadero problema es que no encuentran trabajos dignos. Robert Finch, secretario de Salud y Educación con Ronald Reagan, apostilló que “la mayoría de gente quería trabajos con los que sentirse realizados”. En esa línea, tiempos después, en 2017, Mark Zuckerberg dejó ojipláticos a los asistentes a su charla en Harvard cuando comentó sin titubeos que las personas persiguen un propósito, y que con la renta básica universal acorta el camino para encontrarlo.

Ya pero cómo explicar qué es tener las necesidades cubiertas. Un premiado en la lotería, Dieter Dohr, explica que el gran cambio que le aportó ganar una millonada fue que se evaporara la ansiedad cada mañana por tener que pagar a sus trabajadores. "Esto es la buena vida”, recalca. Quizá Michael Bohmeyer, fundador de una start-up de venta en línea, da en una de la teclas: “Para introducir la renta básica en la sociedad tenemos que confiar más en los seres humanos. Creo que el sistema genera pereza en las personas en la exigencia de un rendimiento laboral. No hay niños perezosos, por lo tanto se aprende”. Y si los robots acaban produciéndolo todo dentro de unos años, ¿qué harán los humanos? De momento, ahorremos, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Ahorro, por si las moscas. Pero como dice una ciudadana de Alaska en el documental al enterarse del pelotazo del petróleo: "Creo que habría que ahorrar una parte y devolver el resto a la gente”. Mientras que el empresario Götz Werner deja caer: “Y ahora imaginemos que cada uno recibiera una renta básica que nos permitiera vivir modestamente”. En Finlandia ya han experimentado. Pues eso.