Horóscopo: Tu suerte para hoy lunes 29 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy lunes 29 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Nuevas oportunidades económicas, deslumbrará con sus acertadas decisiones. Se podrán concretar acuerdos comerciales muy convenientes o mudanzas con gran ganancia. El éxito comienza en el primer día de la creación, ha nacido exitoso porque fue elegido para nacer.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Fortalezca sus finanzas y negocios fortaleciendo primero su autoestima. Desde ese lugar mucho mejor posicionado las decisiones serán muy diferentes, así como los resultados. Está destinado al éxito en otras algunas áreas de su vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Acepte los cambios con alegría y entusiasmo. En el amor puede haber grandes cambios y sorpresas. Para los solteros: busque entre sus amigos a la pareja ideal. Etapa muy favorable para los negocios, nuevos proyectos e ideas. El mejor amante: Libra.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estancamiento en el terreno laboral, cuide y proteja lo ya conseguido y espere mejores vientos para invertir o cambiar el rumbo de lo establecido. Necesita hacer ejercicio físico. Cuide a su pareja, préstele más atención.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Crecen los sentimientos mutuos, trate de ser paciente y comprensivo. Este mal carácter oculto no le permite progresar. En el plano laboral: ponga más energía y se sentirá más satisfecho con su labor.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuidado con las palabras, un equívoco con personas muy allegadas pueden causarle problemas, mida sus actos. Deje atrás la melancolía y actúe de acuerdo a sus sentimientos, vivir en el pasado no ayuda, recordar los mejores momentos si, pero para progresar en el presente.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Durante lo primeros días de esta semana se dará cuenta de que una amistad se está convirtiendo en algo más, deje entrar al amor en su vida, no se reprima ni mezcle las cosas. Despeje sus dudas y permítase ser feliz.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No todo en la pareja será de color de rosas, cuidado con situaciones del pasado que puedan resurgir. En el trabajo tome recaudos y manténgase al margen de conflictos y discusiones. El Universo y la Ley de Atracción cumplen con sus mandatos, esa es su función.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si hay viajes de negocios pueden no ser provechosos ya que no cumplirán todos los objetivos planeados. Trate de hacer sólo viajes recreativos o bajar las expectativas económicas. Transfórmese el creador de sus sueños, no decaiga y comprométase con su destino de creación.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Cuídese del stress provocado por exceso de trabajo o problemas laborales. Consulte a su médico y, si puede, tómese unos días de descanso junto a sus seres queridos. Recuerdos del pasado acuden a usted para llevarlo a un viaje introspectivo que puede redundar en añoranzas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Su manera de ser desprejuiciada y abierta le permite relacionarse con personas muy diferentes, aproveche esta facultad para aprender de todos y con todos los puntos de vista diferentes reúna datos para sus negocios. Sea original en sus proyectos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si proyecta un viaje de a dos, será importante que sea con los pies bien asentados sobre la tierra. No es momento para grandes sueños sino para más realidad, esto hará un éxito del viaje planificado hoy.