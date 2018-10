eWoman Alicante reivindica igualdad en el trabajo y más presencia femenina

Día de mujeres, de innovación, de emprendimiento y de motivación. El MARQ es el escenario esta mañana de la jornada eWoman, organizada por Prensa Ibérica. En el evento que se está llevando a cabo en diferentes ciudades españolas, participan este año distintas mujeres emprendedoras y empresarias muy influyentes, tanto en sus perfiles de redes sociales como en el ámbito tecnológico y profesional. Perfiles diferentes, pero todos ellos igual de apasionantes. Ejemplo de ello es Mariola Ribera, IT Manager en Aludium, o Patricia de Juan y Rocío Lumbreras, Fundadoras de Drestip.



Además, Usoa Arregui, cofundadora de Cambyo, ofrecerá un taller práctico sobre coaching. Una experiencia enriquecedora y según la coach, «fundamental para comenzar un cambio personal y profesional».











10.30. Alicia Mora Benimeli. Co-fundadora y COO (Directora de Operaciones)

La especialista comienza su intervención hablando de la inteligencia emocional.

"Las emociones nos guían, el 60% de nuestras decisiones están influenciadas por las emociones".





10.20. Interviene Marcela Fernández, Vicepresidenta de la Asociación de empresarias, representantes y directivas de Alicante

"Las empresas deben dar un paso más poniendo a las mujeres en el centro de la organización. Hemos pasado años muy malos, años de low cost, pero el cliente empieza a desconfiar de las grandes empresas y busca la confianza".



Fernández: "Si queremos construir equipos de trabajo eficientes tenemos que motivar el potencial suficiente para hacerlo realidad. Esto parte de la actitud de las personas que forman la empresa, excluyendo autoritarismo, participación del trabajador y ponerles en valor".



Las mujeres hemos sido las que más hemos soportado una retribución injusta, con caminos más difíciles, viendo a nuestros compañeros con menos aptitudes recibir los ascensos, por ello estamos llamadas a ser claves en la trasformación de la empresa. El trabajador además de un salario busca una sensación de implicación en el entorno de trabajo. Solas no podemos cambiar el mundo. Este nuevo enfoque humanista ya no va a parar. Algunas empresas ya lo han comenzado, aportando valor a su marca y a sus productos".



"Seamos el ejemplo del cambio que queremos ver en el mundo", añade Fernández.





Programa eWoman Alicante 2018

10.00 La periodista Sandra Llinares da comienzo a la jornada eWoman AlicanteEl gerente del diario INFORMACIÓN, Jesús Javier Prado, da la bienvenida al acto. En su intervención destaca el estallido del movimiento social Me Too, así como la huelga y la manifestación del pasado 8 de marzo. Prado incide en el éxito de estos acontecimientos y cómo ha marcado los meses posteriores, en los que las mujeres han tomado la voz. El gerente de INFORMACIÓN destaca como ejemplo el éxito de las deportistas españolas."La sociedad en la que vivimos cuenta con las mujeres y están presentes en todos los ámbitos. Muestra de ello es que tenemos ministras, alcaldesas, juezas, profesoras, y en muchos sectores son mayoría. Queda todavía por hacer y ojalá este evento deje que tener sentido en poco tiempo", afirma Prado.Organiza: INFORMACIÓN y Prensa Ibérica · Fecha: 25 de octubre · Lugar: MARQ. Museo arqueológico de Alicante.09:30 - 09:45h: Recepción de invitados.09:45 - 09:55h: Inauguración del acto.Sandra Llinares, periodista de INFORMACIÓN. Presentadora y moderadora de eWoman Alicante 2018.Marcela, Vicepresidenta de la Asociación de empresarias, representantes y directivas de Alicante.09:55 - 11:45h: Ponencias eWoman AlicanteAlicia Mora, co-fundadora y COO (Directora de Operaciones)MªTomasa Rives, directora de Área de Negocio de Caixabank en Elche.Isabel de Lima, influencer de "vida fit y activa" con más de 200.000 seguidores.Estefanía Ruiz, marketing y digital de ECOVIDRIO.Rosa Escandell, directora de "A Puntadas".Mariola Ribera, It manager de Aludium.Rocío Lumbreras y Patricia de Juan, creadoras de Drestip.11:45 - 12:15h: Coffee Break12:15 - 13:00h: "Roleplay eWoman".Usoa Arregui, coaching y Co-fundadora de DIFFERENT COACHES, junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià.13:00 - 13:10h: Entrega de Premios eWoman 2018.Categorías: eWoman 2018 Negocio online, eWoman 2018 Trayectoria profesional y eWoman 2018 Arte digital y Redes sociales.13:10 - 13:25h: Clausura13:25 - 13:30h: Despedida Sandra Llinares, presentadora eWoman Alicante 2018.