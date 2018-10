Horóscopo: Tu suerte para hoy martes 23 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 17 de agosto de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes una idea dando vueltas en tu cabeza, pero estás teniendo dudas sobre si llevarla a cabo o no, es probable que para cuando tomes la decisión de hacerlo, ya se haya deformado un poco y tengas que volver a empezar, debes confiar más en tus impulsos.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Siempre es bueno contar con un plan de emergencia por si las cosas salen en mal en algo importante y te sea muy difícil volver atrás, precisamente el día de hoy deberás echar mano a tu plan de emergencia para salvar una situación complicada de dinero que te puede provocar más de un dolor de cabeza.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No debes siempre estar postergando todo lo que quieres hacer por lo que tienes como obligación de hacer, es tiempo de tomar las riendas de tu vida y de comenzar a ordenar tus prioridades, dentro de las cuales siempre deben estar los tiempos para hacer las cosas que disfrutas más en este mundo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es necesario que caigas en conductas erráticas solo porque algunos de tus amigos están haciéndolo, no es justo con las personas que te quieren, si estás en un momento de debilidad de carácter y quieres probar cosas que no debes, piensa primero en las consecuencias.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No siempre puedes estar pendiente de la vida de todas las personas que conforman tu mundo, si alguien te lo pide el día de hoy, debes hacerle saber que tiene que tomar decisiones por sí misma, ya que no siempre vas a estar ahí para ayudarle.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es momento de comenzar a tomar una dirección correcta sobre lo que quieres o no hacer en el futuro, es probable que estés en época de estudios y esto te esté presentando algunas dificultades.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes la posibilidad de conocer a alguien que puede darte una gran oportunidad de trabajo el día de hoy, es probable que tengas que hacer una entrevista para esa persona y pasar una prueba, pero lo harás de maravilla y finalmente todo saldrá muy bien.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La persona que estás conociendo hace poco tiempo tiene mucho interés en ti, pero lo está perdiendo de a poco al ver la lejanía con la que te comportas, es probable que lo hayas notado y estés comenzando a pensar en lo que debes hacer para contrarrestar esta situación.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás en un excelente momento para decidir algo muy importante en tu vida, tienes que tomar la mejor opción para así asegurarte que vas a lograr todas tus metas en el futuro. No esperes a que otro tome una decisión por ti.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No esperes que la persona que te gusta se acerque a ti por iniciativa propia, puede que esto nunca ocurra de esta forma y seas tú quien deba hacerse notar, hazlo desde hoy, no te acerques con una excusa boba, hazlo directamente y sin rodeos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás tomando decisiones un tanto erráticas en tu vida y eso lo puedes notar, no siempre debes acertar en todo, pero no es posible que decidas fallar en todo y leíste bien, decidir fallar, ya que esto no sucede por arte de magia.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

La persona que está en tu vida en este momento no está siendo sincera contigo, necesita contarte algo importante, pero tú estás perdido en la fantasía del romance que están viviendo en este momento.