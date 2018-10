Horóscopo: Tu suerte para hoy lunes 22 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy lunes 22 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

La salud suele jugarle malas pasadas y eso se debe también a sus repentinos cambios de humor, el cuerpo no siempre puede sobrellevar a sus gemelos. Renuncie a salidas nocturnas y desorden alimenticio y todo volverá a la normalidad.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

El deseo y la pasión sin límites lo llevarán a vivir experiencias afectivas espléndidas. Dé rienda suelta a sus sentimientos. Tiene el poder de elegir su camino, de aprender según sus cualidades, de erigirse en el dueño y señor de sus días, de apoyarse en sus dones mayores.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Los enamorados gozarán de sentimientos profundos y momentos íntimos muy gratificadores. Esto redunda en la eficacia a nivel laboral. Buenos acuerdos y mejores negocios. Su mente subconsciente sabe, se estimula y se presenta ante usted en la forma de intuiciones, que puede elegir seguir o no.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Se acercan grandes tensiones en el ámbito laboral que pueden redundar en problemas familiares, trate de no llevarse los problemas del trabajo a la casa. De la misma forma en que puede elegir el éxito o el fracaso de sus aspiraciones y sueños.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Se fortalecerán los vínculos amorosos, por eso debe dejar de lado sus miedos para acercarse a la persona que le gusta. La Luna está protegiendo a estos nativos, por lo cual no deberán temer al rechazo. Como el fin último de todo: la felicidad.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estará muy favorecido y habrá armonía en el hogar. Cualquier situación de conflicto que altere la relación de pareja, estará atenuada hasta fin de año. El agradecimiento es una feliz manera de estimular su autoestima, su felicidad interior y su fuerza para seguir adelante el camino elegido.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No se encierre en si mismo y permítase cambios para mejorar en todo sentido. No todo se soluciona con regalos costosos, trate de hacer una introspección y saldrá adelante con buenas ideas para el cambio. La posibilidad de alcanzar la felicidad está en sus manos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy vuélquese más hacia sus amistades que hacia el amor, le vendrá muy bien pasar buenos y relajados momentos con seres queridos. Afloje un poco la rutina, haga algo desacostumbrado a modo de descanso.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Aquellos que se enamoren realmente hoy, sufrirán cuando llegue la ruptura. Trate de mantener la cabeza fría y dedicarse al trabajo y las amistades si no quiere sufrir luego. Si no esta haciendo lo que desea, o no lo sabe aún, la oportunidades pasarán de largo sin que las vea.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No descuide a su pareja y familia. Un reencuentro con una persona del pasado puede hacer peligrar su relación, tenga bien en cuenta cuánto pierde y cuánto gana. También son aquellas con mayores posibilidades de cumplir con sus sueños...

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Buen momento para ser padres, cuídese mucho si no lo desea. Manifieste todo su esplendor, no esconda nada, su buena racha le será aún más beneficiosa si se muestra tal cual es. Esta calidad de vida tiene que ver con el arte de ser feliz.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Trate de no llevar los problemas del trabajo a la casa. Consuma alimentos naturales y cuide su salud, este mes está en riesgo su aparato digestivo. El stress puede afectarlo. también puede llegar alguna grata sorpresa.