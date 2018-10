"Pensemos de dónde viene la creencia supremacista"

Samuel Guerrero nació en Irún, tiene 44 años, es profesor de Educación Primaria y autor del constructo Educación Especista. Su primer contacto con el movimiento de lucha fue en el 2000. Una frase que le inspira es "gnóthi seautón" (conócete a ti mismo). En 2004 tomó mayor conciencia y ayudó a fundar la organización Animaliak en Pamplona. "Si bien tomé la decisión de convertirme en activista por los animales no humanos, por las víctimas directas, mi se labor se centra en el ser humano". Y por ello ha viajado hasta Alicante.

Impartes dos ponencias en el Vegan Fest: "Educación especista, clave para fulminar el espejismo antropocéntrico" y "Cómo concienciar en nuestro activismo diario".

El sábado, la ponencia: "Educación especista, clave para fulminar el espejismo antropocéntrico". La herencia cultural y proceso de socialización han determinado en cierto grado nuestra visión e interpretación de la realidad. Esa realidad se ha basado en la ideología supremacista, dando por hecho que los humanos somos superiores a los demás animales. Dicha supuesta supremacía ha servido de justificación para asumir como algo normal, justo y necesario la esclavitud y asesinato sistemático de los animales no humanos, su total opresión.

El domingo, hablaré de "Cómo concienciar en nuestro activismo diario". Esta charla-taller tiene un carácter práctico. Está dirigida a público en general y en particular a activistas y familias. El conocimiento de las implicaciones de la Educación Especista contribuye a entender la naturaleza del comportamiento del ser humano. Por qué somos como somos, por qué nos comportamos como nos comportamos hacia los animales no humanos. ¿Cómo es posible que la sociedad, mi familia, amigas/os, compañeras/os de trabajo... no sean capaces de ver lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que no conozcan las consecuencias de su actitud y hábitos incluso que no vean nada injusto en ello?

El especismo no es algo natural en el ser humano sino que se nos muestra como tal, he leído en fundacionalmaanimal.org

Hace unos 12.000 años se produjo el quiebre psicológico y emocional. Por primera vez en la historia el ser humano, que hasta ahora se veía a sí mismo como parte de la naturaleza y un animal más, rompe con esta forma de relacionarse con los animales no humanos y comienza a reconocerse diferente y superior. Es el kilómetro 0 de la opresión. El día que el ser humano se proclamó Dios. Estableció sus normas, su jerarquía, su poder, y a partir de ese momento comenzó a valerse y apropiarse de las vidas de los animales no humanos, decidiendo en su nombre y contra su voluntad en beneficio propio.

Posees un perfil educativo por tus más de 15 años de experiencia en las aulas. "¿Qué significa ser un maestro no especista verano dentro de un sistema educativo especista?".

Enorme responsabilidad de cara a las víctimas y un reto de igual proporción como docente, pues estamos tratando de cuestionar y entrar en las estructuras de poder con el propósito de propiciar la transformación individual y colectiva. La gran mayoría de las experiencias que he tenido han sido notablemente satisfactorias, muy enriquecedoras y esperanzadoras.

"Perdón por nuestro egoísmo, nuestra ignorancia, soberbia, tiranía. Perdón por no ser capaces de ver más allá de nuestros deseos y beneficios?". Diseño: SVEF (Ser Vegan Es Fácil). Este extracto forma parte de un texto de tu muro en Facebook. ¿Puedes aportar algo más a la reflexión?

Considero que hay elementos suficientes para comenzar la reflexión.

Hablas de normas de conducta marcadas por la familia, amigos, medios, maestros, vecinos del barrio. ¿Cómo aprendiste a liberarte de la mirada de los otros?

Gracias a otras/os compañeras/os que estaban en la calle en pleno invierno. En un segundo momento, abrazando el dolor de la lucidez. Recuperando y activando la capacidad de empatía sumando a ésta la actitud crítica-autocrítica. La madurez implica ir de frente ante las adversidades y retos que presenta la vida y actuar en consecuencia. La sociedad de hoy, lamentablemente, mantenemos en líneas generales una actitud bastante infantil. Nos escondemos debajo de las sábanas pensando que pasado un rato el problema desaparecerá, o directamente que no va con nosotras/os.

Has situado el Mito de la Caverna de Platón y Matrix como dos ejemplos de que nacemos esclavos. Nosotros podemos elegir tener otra vida pero no lo hacemos, muchas veces, por la presión social.

El aporte de Educación Especista responde a esta cuestión.

Y en esa esclavitud permanente están los animales ante nosotros. En julio del 2012, un grupo de neurocientíficos e investigadores, entre ellos Stephen Hawking, proclamó en la Universidad de Cambridge una Declaración sobre la Consciencia en la que se afirma que los animales no humanos tienen consciencia. ¿Qué te dice esto?

Me recuerda a los debates de principios de siglo XX en el que la clase intelectual y alta sociedad, principalmente compuesta por hombres, debatía sobre el voto de la mujer. Por un lado es necesario dicha proclamación y, por otra parte, me produce frustración que en 2012 aún los humanos no seamos capaces de reconocer a los animales no humanos como "sujetos de derecho", y aplicar dicha consideración moral al ámbito legal, educacional, cultural, etc.

Otro fenómeno que se percibe es que las preocupaciones por los animales, a veces, viene solo por la causa doméstica.

Esta cuestión responde a un tipo de "especismo´. Aquel que otorga valor moral a ciertos individuos en detrimento del resto. Especismo básico.

Es decir, que los animales no deberían servirnos, ya que tienen "su propia existencia subjetiva". ¿Cómo se es justo con el Planeta con tanto animal al servicio del hombre? ¿O es aceptable que un perro realice un servicio comunitario o una vaca un servicio de aportar leche de forma razonable?

La premisa que articula y da sentido a nuestra causa, a su causa, a su lucha es la "no necesidad". Los humanos para poder vivir no necesitamos a los animales no humanos. A partir de aquí, solo queda tirar del hilo. Dicha premisa supone que las reglas del juego que el ser humano estableció hace 12.000 años, aproximadamente, ya no sirven. Toca hacer reset. A la pregunta de si es aceptable que un perro realice un servicio comunitario o una vaca ´aporte´ leche (nunca ´aporta´ leche, ha sido creada para ello) respondería con otra pregunta: Si tú fueras el perro o la vaca, si fuera tu vida y circunstancias la que depende de un completo desconocido, que se cree con el poder de decidir sobre ti, ¿qué responderías?

Ante todo, no me gustaría ser sometido. "Hay que pensar de dónde viene lo que nos comemos", dice tu compañero en el Vegan Fest, Rubén Miñano. ¿Y qué alternativa de precio justo tenemos?

Propongo modificar el planteamiento. Hay que pensar de dónde viene nuestra creencia supremacista y su supuesta legítima opresión hacia los animales no humanos. La cuestión de la alimentación, aunque notable, no es más que un síntoma. Mi activismo no se centra principal y exclusivamente en los síntomas, sino en las raíces. Considero que deberíamos centrar gran parte de nuestro activismo en el ser humano, pues él es origen del problema, pero también de la solución.