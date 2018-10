"Hay que pensar de donde viene lo que nos comemos"

https://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/que-comemos_2013050257278bc86584a81fd884e8b1.htmlRubén Miñano, tiene 40 y vive en Albacete. Es miembro de la Coordinadora Estatal Stop ganadería Industrial, de la plataforma de Castilla - La Mancha: CLM stop macrogranjas, miembro de la Unión Deportiva Vegetariana, de la Unión Vegetariana Española y de Ecologístas en Acción. Su filosofía de vida es "intentar ser feliz defendiendo nuestra tierra". Una frase que le inspire: "Cuando el último árbol sea derribado, el último río sea envenenado. Solo, entonces, nos daremos cuenta que el dinero no se puede comer".

El título de tu ponencia en el Vegan Fest Alicante es: "Impacto de la ganadería intensiva" que ofrecerás el domingo a las 18:00.

Bueno. La verdad es que lo que voy a decir no es nada novedoso. Se sabe pero no se dice, así que intentaré resumir el daño que hace este tipo de industria sobre nuestro medio natural, sobre todo, agua, aire y suelo, cómo nos afecta a la salud, a nuestros pueblos y a los animales.

¿Puedes explicar las otras acciones sociales en las que estás inmerso en Castilla - La Mancha?

Donde puedo estar estoy, pero formo parte de colectivos como la Unión Vegetariana Española, que intenta mostrar las ventajas de este tipo de alimentación para nuestra salud, para la vida de los animales y la del Planeta. La Unión Deportiva Vegetariana-Veggierunners es un club deportivo con personas que practican deporte llevando un estilo de vida saludable y respetuoso con los animales. Luego, también, formo parte de Ecologístas en Acción, que es una confederación de más de 300 grupos a nivel nacional.

La industria cárnica pretende construir decenas de macrogranjas en España. Tú que en Ecologistas en Acción de Albacete, ¿qué medidas estáis tomando?

Dando a conocer lo que afecta este tipo de industria a la población afectada, presentando alegaciones a estos proyectos. En definitiva, todo lo que podemos hacer para parar esto.

"En España se comen 23,7 kilos de cerdo por persona al año y las gallinas están genéticamente programadas mediante un cruce selectivo para poner cerca de 300 huevos al año", según Lymbery. ¿Qué te dicen estos datos?

Una barbaridad. Que hay que concienciar a la población. Como dice Paul Mcartney: "Si los mataderos tuvieran las paredes de cristal, todo el mundo sería vegetariano". El consumidor no sabe lo que hay mas allá de su plato y esto hace que le sea indiferente.

Hay productores que piensan que el sector alimentario ha de producir más barato y con más calidad. ¿Es posible?

Claro que es posible. Lo estamos viendo, pero a costa de acabar con nuestros recursos y contaminar nuestros pueblos.

¿Se puede hacer negocio con animales de forma razonable sin que éstos no sufran?

Entiendo que sí. Si se respetara la normativa de bienestar animal, se supone que sí. Lo que pasa es que no se respeta en la inmensa mayoría de granjas. Aun así, no lo apoyaría ya que el destino final del animal es matarlo.

¿Riqueza económica y puestos de trabajo se contraponen a bienestar animal y ecosistema sostenible?

Totalmente. Ya lo vimos en parte en el programa de Salvados. Al consumidor le han vendido que la carne es barata, a costa de inflar a los animales a antibióticos, de vivir en unas condiciones infernales, antinaturales, de una alimentación de pienso transgénico, de contaminar nuestro entorno con total impunidad y, sobre todo, de salarios bajos y, lo que se deben de preguntar es, ¿por qué es tan barata esta carne?

¿El Planeta aguanta que comamos tanta carne? Según parece, hemos pasado de comerla dos veces por semana a hacerlo casi a diario.

No, ya lo dijo la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentacion) en el 2006: "El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación." Las medidas hace tiempo que se tenían que haber tomado.

Representantes de movimientos vecinales de defensa del territorio ante la amenaza de la ganadería industrial de diversos puntos de España como Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Andalucía, se suman al recorrido del rebaño trashumante por el centro de Madrid el domingo 21 de octubre bajo el lema 'Sí a la trashumancia.

Lo que la plataforma estatal defiende es la ganadería extensiva, que es sostenible y sí que crea riqueza en los pueblos. Por eso acude a la marcha trashumante.

Joel Salatin, considerado por la revista Time como el granjero más innovador del mundo, comentó a informacion.es: "Creo que cualquiera que se adentre en el mundo ecológico desde un pensamiento profundo es mejor que alguien que no crea mucho en ello. La verdad es que la mayoría de las personas no piensan en los fundamentos ecológicos y las repercusiones prácticas de lo que tienen sobre su plato de comida. Mientras puedan ver el fútbol en la tele, haya cerveza en la nevera y un techo sobre sus cabezas, la vida es bella. Qué y cómo comemos crea el paisaje que nuestros hijos heredarán".

Pues, que tiene razón. Hay que pensar de donde viene lo que nos comemos, analizar su procedencia, qué ha costado producirlo. Los consumidores se tienen que concienciar.

Salatin remarca: "Casi el 25% de la población sigue una dieta vegetariana. El resto no. Sólo porque algo funcione en una persona en particular, no significa que va a funcionar para todo el mundo, incluso si sirviera para más de uno. La mayoría de los problemas que hay con las proteínas animales viene de su toxicidad que se origina en las técnicas de producción anti-ecológicas. Pero si tu los crías de acuerdo con lo que dicta la naturaleza, estas proteínas son la espina dorsal de la salud.

Evidentemente, se puede estar sano sin comer carne, incluso sin ningún producto de procedencia animal. Como he comentado antes, el objetivo de la Unión deportiva Vegetariana-veggierunners, es eso, demostrar que se puede estar sano, competir en pruebas deportivas llevando este tipo de alimentación. Cada vez hay más personas que cambian a este tipo de alimentación. Cada uno con sus razones: salud, ética, ecología, religión. Y cuando vemos a alguien famoso y es deportista de élite, solo nos confirma que vamos por el buen camino.

¿Para qué haya entendimiento social qué es necesario?

¡Uf! Un poco de todo. Hablando se entiende la gente, por lo que, yo diría que más formación e información real.

¿La solución para comer sano con nutrientes que nos queda viene a ser encontrar la granja ecológica más cercana?

Se puede estar sano sin consumir productos de origen animal. Esto no quiere decir que las personas que coman carne no estén sanos. Todo es cuestión de una alimentación equilibrada. Si una persona vegetariana vegana, come mucho producto procesado aunque sea vegano (coca cola, cereales azucarados, bollería, hamburguesas y salchichas veganas) y, apenas come fruta, no se puede decir que esa persona lleve una alimentación saludable.

¿Qué situaciones conflictivas encuentras en tu defensa de estos derechos?

Bueno, conflictivas... No te sabría decir. Sí que alguna vez hay personas que se ponen demasiado a la defensiva pensando que peligra su puesto de trabajo y llega un momento que es muy difícil hablar, por lo que dejo esa conversación. Con la clase política es complicado, quizá es lo mas complicado.

¿Y soluciones?

Las soluciones pasan por los consumidores que podemos decidir hacia donde queremos ir: consumir productos locales, productos de origen animal o no, productos ecológicos. Y, sobre todo, la gran labor de divulgación de todos los movimientos que estamos defendiendo nuestros pueblos, nuestra calidad de vida y una defensa de nuestro Planeta como grupos ecologístas, asociaciones animalistas, plataformas vecinales. Las soluciones vendrán, pero vienen despacio y hay que tener paciencia.