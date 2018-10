Horóscopo: Tu suerte para hoy martes 16 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 17 de agosto de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Comienzas a experimentar algo muy bueno para ti y para quienes te rodean, es probable que veas a las personas que están al lado tuyo de una forma diferente el día de hoy, todo esto porque has bajado tus barreras y quieres experimentar el conocer más personas y abrirte a nuevos espacios.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Muchas personas tienen miedo a entregarse nuevamente después de haber sufrido una desilusión amorosa, esto es algo muy normal y le sucede a casi todo el mundo, por lo que si estás en esta situación actualmente, no debes sentirte mal.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es muy probable que te estés viendo enfrentando una difícil situación en tu vida, pero te estés dando cuenta que has adquirido una fuerza muy buena para poder pasar por todo lo malo que te pueda pasar sin salir con tantas heridas de ello.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Comienzas a tener un éxito inusitado en tus labores, por lo cual deberás tomar decisiones importantes con respecto al dinero extra que puedes estar generando. Muchas veces tenemos la opción de cambiar nuestra vida, pero no tomamos la opción porque tememos al resultado que obtendremos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Una persona que quieres mucho está pasando por un problema importante y podrías ser quien tiene la posibilidad de ayudarle a mejorar su situación actual, no seas egoísta y haz todo lo posible por ayudarle. Tienes que estar pendiente de lo que una persona mayor te dirá el día de hoy.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es momento de darle más valor a tu vida y comenzar a volver a lo esencial que tienes dentro de ti. No puedes siempre esperar que otros hagan las cosas por ti sin esperar algo a cambio, no vivas de favores, al final terminarás perdiendo mucho más de lo que ganarás.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona muy querida está buscando una forma de generar dinero de forma rápida, por lo que es muy probable que te busque a ti para ofrecerte un negocio el día de hoy, si no te da buena espina esto, entonces será mejor que le digas que no y que busque a alguien más.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un momento muy bueno para estar con la familia y los seres queridos, es probable que el día de hoy se haga una reunión improvisada de persona que hace mucho no se veían, podrías ofrecer tu casa para llevar a cabo dicha junta.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes de pensar en las personas que quieres, es un buen momento para estar junto a ellos y compartir las cosas lindas de la vida, no dejes que se te pase el tiempo antes de hacer una reunión con los amigos que hace tiempo no ves.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una unión entre personas que tú presentaste podría llevar a cabo el día de hoy, recuerda el momento cuando los presentaste y siente ese orgullo de haber ayudado a alguien a encontrar algo tan importante como el amor.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

La persona que quieres podría estar comenzando a tener dudas si debe seguir contigo o no, esto debido a que ha notado cosas en ti que no le parecen del todo bien y que siente que no tienen que ver con sus gustos y su mundo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes que los demás hablen de ti ni te digan todo lo que debes hacer, es momento de tomar tus propias decisiones con respecto a cosas muy importantes que necesitas darle solución por ti mismo.