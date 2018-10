El planeta tardaría entre 3 y 5 millones de años en reponer las especies amenazadas

Los mamíferos no evolucionan lo suficientemente rápido para evitar su desaparición a manos del ser humano y en los próximos 50 años podrían extinguirse tantas especies que la naturaleza tardaría entre 3 y 5 millones en reponerlas, alertó este lunes un estudio de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Esta amenaza se debe a que, a diferencia de otros procesos de extinción previos, el que se produce en la actualidad no está generado por causas naturales sino por la acción del hombre, señalaron los investigadores en su análisis, divulgado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

A lo largo de los últimos 450 millones de años, la flora y la fauna del planeta han afrontado hasta cinco procesos de extinción, tras los cuales la naturaleza siempre ha tenido la capacidad de recuperarse mediante la aparición de nuevas especies.

Sin embargo, sostienen los investigadores, actualmente el planeta se enfrenta a una extinción diferente, originada no por los desastres naturales sino por la acción humana y que se desarrolla a una velocidad mucho mayor que las anteriores.

Mediante el uso de simuladores informáticos y el análisis de datos, los responsables del estudio fueron capaces de determinar una línea temporal que les permitió estimar el tiempo que tardaría el planeta en reponer las especies amenazadas, que, en el mejor de los casos, sería de varios millones de años.

Por este motivo, los investigadores hicieron un llamamiento para salvaguardar la actual flora y fauna, en especial en el caso de las especies claramente amenazadas o de aquellas cuya desaparición provocaría el fin de toda una rama genealógica.

"Sería mucho más fácil salvar la biodiversidad ahora que recuperarla más tarde", concluye el paleontólogo Matt Davis, responsable del análisis.