"El Orgullo lo hemos capitalizado, necesitamos ser visibles todos los meses"

Chus Arroyo es gay, tiene 48 años, nació en Badajoz, pasó por el Pisuerga y lleva 13 años en La Terreta. "Soy un diverso capacitado disfuncional que funciona con más capacidad con la diversidad musical". Habla el coordinador del colectivo LGTBI+ Alicante Entiende:

Alicante Entiende nace en el 2005, más o menos, a través del programa de radio "Más voces se entiende", que empezó a emitir desde el 2003. Está en antena los viernes de 18:00 a 19:00. El día 25 de octubre, en nada, nos vamos a Valencia porque nos dan un premio por la difusión que hemos realizado desde la radio del VIH.

¿En qué dial se puede escuchar?

Es a través de internet, concretamente, en artegalia.net.

¿Qué tiene de particular "Más voces se entiende"?

Un observatorio virtual, al que llegan casos para preguntar por una ayuda y son derivados pertinentemente a psicólogos y sexólogos, que les informan de los pasos a seguir.

Al final servís de puente para resolver problemáticas.

Lo que pasa es que nosotros somos un colectivo pequeño. Entonces, contamos con voluntarios de la salud que nos piden echar una mano.

¿Contáis con alguna infraestructura para acoger a personas?

Con un local cedido por el Ayuntamiento pero no para esos menesteres. Bueno mira, por ejemplo, en Madrid, hay una fundación que se llama 26 de Diciembre, que es para mayores.

Aha.

Ellos cuentan con alojamientos donde se puede quedar gente mayor, a partir de 50 años. Es decir, a partir de esa edad si estás solo o necesitas algo, te pueden acondicionar algo.

¿Y en la provincia no hay nada por el estilo?

Aquí no ha llegado todavía.

¿Qué tal la sensibilidad de las instituciones municipales?

Buena. Hemos tenido siempre ayuda, sea del partido que fuera. La concejal con la que estamos en trato, María Ángeles Goitia, está haciendo cosas. Nos he reunido con ella dos o tres veces y nos cedió un espacio en el centro de asociaciones.

Los gobiernos de derechas también pueden ser más sensibles a esta causa, digamos.

La sensibilidad en el tema político no me gusta. Se suele decir que en la izquierda hay mucha más sensibilidad que en la derecha. Yo me reafirmo en lo mismo. Cuando se ha necesitado algo, ahí han estado del signo que fuera. Quien ha podido ayudar, ayuda.

También dependerá de la pasta del dirigente.

Yo siempre lo explico con lo que dos pasitos delante y uno para detrás o uno para adelante y dos para detrás. Realmente no avanzamos tanto como se cree.

¿Qué tipo de atención ofrecéis?

Estamos yendo a institutos y colegios para ayudarles en materia de diversidad sexual, porque llega un momento dado en el que chavales y chavalas tiene dudas, curiosidades y preguntas. Hay que explicarles bien las cosas.

¿Y cómo lo hacéis?

En concreto, hemos ido al Instituto Cavanilles y les hemos dado talleres de radio y talleres de diversidad sexual. Ahora en octubre vamos a abordar cuatro charlas realizadas por nuestra psicóloga.

¿Qué conflictos personales suele encontrarse?

Alguien que se declara gay, o quien tiene un compañero gay o plantearles preguntas sobre qué les parecería tener una compañera transexual.

¿Qué tal son los resultados?

Muy interesantes. La verdad es que salimos muy contentos de la reacción y de la reflexión. La reflexión es buena pero la reacción es mucho mejor.

Genial.

Si no, no nos llamarían. Jaja.

Es que son temas que si no lees sobre ellos, a lo mejor tienes padres que son muy cerriles y esa información no te llega.

Y literalmente esta información es de centros que tienen jóvenes donde estamos hablando de una economía media-baja.

Ya.

No tienen esa misma educación. Les viene bien que haya un colectivo que por lo menos les explique cuáles son sus opciones.

Por lo que he leído en vuestra página de Facebook recibís casos de discriminación en el muro.

Ah, bueno sí, a veces que nos dejan algún mensajito. Puede ser por Facebook, Twitter, teléfono.

¿A corriente un tipo de denuncia por sentirses señalados por la calle?

Sí. Nos sentimos mal. Soy una persona que sufre de fobias todos los días, por el barrio donde vivo, Las Mil Viviendas.

¿Casi todos los días?

De hace 12 años.

¿En qué se traduce?

Insultos a diario.

¿Y tu autoestima como se lleva en estos casos?

Yo estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico por depresión. Llega un momento dado en que te planteas hasta aquí, ¿no?

Entiendo que te tranquilizaría dormir en otro lugar.

Por fin tengo mi discapacidad reconocida después de 7 años pero sin pensión. O sea, no tengo trabajo, no tengo pensión, no tengo nada. Entonces, yo lo que tengo es de ayudas y que el piso es de mi compañero. Nos acabaremos yendo.

Vaya.

Cuando recibimos algún caso, me pongo en el puesto de la otra persona y se lo que es pasarlo mal, que lo esté sufriendo todos los días y que llegue un momento que piense en el suicidio.

La presión que nos creamos y que nos marca la sociedad.

No tenemos tanto apoyo como se cree. Hay zonas deprimidas dentro de barrios que no tienen ayuda. ¿Quién va a denunciar? Lo llevan oculto. En mi caso, en su día, era denunciar y tener que irme de esa casa.

Más de 40 años del Orgullo. ¿Que ha cambiado desde entonces?

Vivo poco el Orgullo. Lo hemos capitalizado un poquitito.

Es una gran fiesta.

Necesitamos no solo ser visibles un día o una semana, sino que es importante que se sensibilice todos los meses. No es cuestión de decir: "Vamos a salir de manifestación". "Vamos a enseñar quienes somos".

¿Y eso?

Hay gente que todavía sigue sin comprenderlo, que lo sigue viendo como una fiesta donde la gente sale a exhibirse y a pasarlo bien. Entonces, ese no es el punto de vista. Es lo que estamos ofreciendo, porque se meten grandes empresas, porque hay mucho dinero por medio. Cuando capitalizamos el Orgullo estamos metiendo la pata. El Orgullo es una semana pero tenemos que estar orgullosos todos los días.

¿Se puede afirmar que habéis pasado que has pasado de la soledad absoluta a sentiros acompañados?

Depende de en qué aspectos. Nosotros lo que único que queremos es que normalice la situación.

Que se conozcan más capas de las personas.

Y olvidándonos un poco de las etiquetas, porque yo tampoco voy diciendo "eres muy machito". ¿Qué consigo con eso?

Nada bueno. ¿Qué tal os lleváis las asociaciones LGTBI+?

Bueno? Jaja. Aquí somos dos asociaciones y nosotros somos la más pequeñita.

¿Qué tal os lleváis?

No sé que punto de competitividad es necesario para que haya normalidad. Nos ha molestado alguna cosa de Diversitat. Lo suyo sería que fuéramos de la mano en muchas acciones.

Más fuertes seríais.

Porque cuando estamos unos tirando por allí y otros tirando por allá para conseguir lo mismo, hay algo que estamos haciendo mal.

Ahora estáis inmersos inmersos en un proyecto sobre la discapacidad.

De momento, tenemos un chico con diversidad funcional y cognitiva.

¿Cómo acaba allí?

Bueno, le dijo a sus padres: "Soy gay".

¿Y?

Vinieron a pedirnos ayuda. Y ahí nació la idea de establecer una colaboración con una asociación de discapacitados de Alicante, que seguramente se va a llevar a cabo en Calle Serrano, 5, el mismo sitio donde tenemos el punto de atención integral.

¿De qué tipo son los casos?

Personas que se sienten solas, no se mueven de casa.

En fútbol masculino, habiendo miles de fichas profesionales, nadie se ha declarado homosexual. ¿Conoces experienias de comportamientos en otros trabajos?

Más que en el fútbol pongo la mirada en el deporte. Aquí hemos pasado una época de querer sacar a la gente del armario y no creo que haya que llegar a esos límites. Veo que fuera de España se está normalizando. Trabajé durante años con una compañía inglesa y otra irlandesa. La libertad que tienen a la hora de trabajar es fantástica. A ellos les da igual si te acuestas con un hombre o con una mujer. Si tu relación personal afecta al trabajo, sí. Es donde más a gusto me he sentido, porque no he tenido problema en decir: "Soy gay, éste es mi marido". La respuesta era: "Ah, vale, pues encantado. Un placer".

El otro día fui a los Aana a ver Carmen y Lola...

La tengo pendiente. Me han dicho que es estupenda. Además, son dos chicas de etnia gitana.

Justo. Lola trata de seguir sus instintos en un ambiente hostil.

El problema es que pensamos que en una sociedad gitana eso no es viable. Y yo al menos conozco a unas cuantas personas en esa situación. Se sabe en pequeño círculos.

La directora Arantxa Echevarría refleja la tradición de obligar al casamiento entre familias.

Lo normal para ellos es lo tradicional. Casarlos jóvenes, que tengan niños, niñas. Es una realidad complicada y por ello tenemos que seguir visibilizándola.

¿Los derechos que se han ido ganando socialmente se puede perder?

Sí y pongo el ejemplo del presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Ha dicho que si llega a gobernar derogará la ley del aborto. Si quiere hacer eso, qué otras cosas no hará. Desde el PP siempre se han mostrado en contra del matrimonio igualitario, cuando en sus filas tienen homosexuales, lesbianas y casados. ¿Esto como se come? Nunca sabes lo que puede pasar.

De ahí el activismo.

No solo es importante celebrar quince días de Orgullo, sino cada semana plantearte hacer algo y llevarlo acabo.

La diversidad también está adquiriendo niveles superiores de normalización lingüística con terminología como cisgénero, transgénero, andrógina, binarismo y disforia de género.

Yo creo que es positivo. A la hora de etiquetar o poner palabras nuevas, tenemos la ayuda de psicólogas y sexólogos, que investigan y nos ayudan a identificar más identidades.

¿Y a mejorar? ¿Qué mejorarías si pudieras?

Formémonos. Porque en el tema de la diversidad sexual, cada poco tiempo, cambian los códigos.