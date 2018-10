Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 12 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 12 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un buen día para comenzar a hacer cambios positivos en tu vida y en tu manera de ver el mundo, es probable que hayas estado demasiado tiempo con compromisos importantes en el trabajo, por lo que no le has prestado mucha atención a lo que sientes en el interior.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Necesitas vivir nuevas experiencias en tu vida, esto puede tratarse de algo muy simple, como cambiar la ruta que sigues todos los días para ir a tu trabajo o probar alguna comida exótica que no hayas tenido la oportunidad de degustar aún.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un excelente momento para meditar y pensar en lo bueno que tienes en tu vida, es probable que no hayas tenido el tiempo de hacer esto y de ver bien a las personas que tienes alrededor, eres feliz, tienes gente que te quiere y un trabajo que te reporta una calidad de vida que puedes manejar.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás en un muy buen momento para comenzar a cambiar cosas importante en tu vida, puede ser que tengas las ganas de explorar nuevas alternativas de generar dinero, por lo que sí ha llegado a tu mente una idea que podría reportarte muchos beneficios más adelante, hazla realidad sin temor.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No estás prestando atención a tus deseos internos y esto se está notando, ya que es probable que veas algunas derrotas en proyectos que trataste de sacar, pero que en realidad no eran de todo tu gusto.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un excelente momento para firmar contratos de trabajo y para buscar nuevas oportunidades de negocios, si lo tuyo son las ventas o el tratar con grandes cantidades de dinero, debes tener ojo con lo que hagas el día de hoy, podrías hacer un mal cálculo, por lo demás no te preocupes.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Necesitas comenzar a ver mucho más allá de lo que estás mirando en este momento, no dejes pasar la oportunidad que se está presentando en tu vida, es probable que si no la logras ver se vaya para nunca más volver.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona de edad avanzada está en una necesidad, es parte de tu vida, por lo que no debes dudar en asistirle en lo que sea posible. No es momento de hacer acuerdos de negocio, ni tampoco de comenzar a ver la posibilidad de pedir un crédito bancario.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás integrando tu mundo al de la persona que tienes como pareja, lo que siempre es positivo, pero asegúrate de hacer algo sin su compañía el día de hoy, pueden comenzar a darse al menos una vez a la semana un momento para estar solo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No escojas ir despacio en este momento, aún no estás en la etapa de tomar demasiados descansos o de sentir con el cuerpo cansado, tienes que activar tus músculos y tu cerebro, solo así podrás enfrentar todo lo que se viene para tu vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Has dejado de tener el control total de una situación y eso te está molestando un poco, no dejes que esto siga así, porque es importante que te des cuenta que no siempre tendrás el manejo de todo lo que suceda a tu alrededor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es un buen día para dar consejos ni tampoco para pedirlos, es preferible que te mantengas en tu posición frente a una problemática que ya crees haber dado con la solución, será bueno para ti el dejar que las cosas sigan su curso u optar por lo que ya has decidido.