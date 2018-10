Horóscopo: Tu suerte para hoy miércoles 10 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy miércoles 10 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.



Aries

21 MARZO Al 19 ABRIL

Nuevos socios o amigos lo participarán de un negocio productivo. Trate de organizar sus tiempos para no perder por un lado mientras gana por otro. Ese no es el verdadero camino del amor, lo celos no conducen a nada y no son señal de amor eterno.



Tauro

20 abril Al 20 mayo

La única manera de alcanzar la paz que está necesitando será refugiándose en el amor. Todo este panorama negativo, tanto en el amor como en el trabajo, provocarán en estos nativos una profunda depresión de la que tendrán que trata de salir.



Geminis

21 MAYO AL 20 JUNIO

Hoy, estarás muy sensible, excesivamente emotivo. Cuídate de disgustos o encuentros con personas que pueden lastimarte. Trata de pasar el día en armonía laboral y compartir buenos momentos con amigos. En la pareja mantén la calma y el día terminará con ternura.



Cancer

21 JUNIO AL 22 JULIO

Refúgiese en su familia y medite quién es quién en su ámbito laboral. Posible ruptura o pelea con alguien de Cáncer. El miedo brota de la baja autoestima que le dice que no vale tanto y que no debe desear tanto.



Leo

23 JULIO Al 22 AGOSTO

Gran desarrollo personal a pesar de las tensiones. Mucha pasión, disfrútela. Expresando su yo verdadero aprenderá a reconocer sus verdaderos deseos y sueños y tendrá el valor de llevarlos a cabo. Etapa de revisión profunda de su relación.



Virgo

23 AGOSTO Al 22 SEPTIEMBRE

Los nativos que estén solos, comenzarán a relacionarse con amistades no muy buenas, con las cuales compartirá momentos donde habrá excesos de alcohol y de drogas. Los padres serán los encargados de frenar esta situación. Amar es dar y nada tiene que ver con lo que recibe.



Libra

23 SEPTIEMBRE Al 22 OCTUBRE

No descuide a su familia o recibirá muchos reproches justificados. En el plano laboral, el día de hoy será muy favorable si logra mantenerse en calma, en pocos días todo será mucho mejor aún. Practique la paciencia.



Escorpio

23 OCTUBRE al 21 Noviembre

Si su clara organización diaria no se resquebraja por un loco impulso, es que es muy buena, y se merece una cuota de imaginación en su vida. El miedo responde a estímulos de poca consideración hacia si mismo.



Sagitario

22 NOVIEMBRE al 21 Diciembre

Apele a su inteligencia para sobrellevar los problemas cotidianos, escapar de la realidad no los soluciona y a largo plazo se vuelven peores. Un amigo desea ayudarlo, déle cabida en su vida, sus intenciones son buenas.



Capricornio

22 DICIEMBRE al 19 ENERO

No desaproveche esta oportunidad de crecimiento. Comparta con su pareja este momento y disfrute también de sus loros. Cuídese de las propuestas laborales demasiado ambiciosas, analice bien sus opciones. Únicamente si se considera digno del premio podrá obtenerlo.



Acuario

20 ENERO al 18 DE FEBRERO

Las conquistas estarán a la orden del día. Con su natural capacidad de calcularlo todo, evalúe si vale la pena el riesgo. Pasará este día con la ventaja de conquistar al otro casi sin proponérselo. Únicamente si se considera merecedor de sus sueños realizados podrá hacerlos realidad.



Piscis

19 FEBRERO Al 20 MARZO

Un silencio apasionado y negativo invade a Piscis y deberá poner la cabeza en frío si no quiere perder a su ser amado. Únicamente si se ama a si mismo tanto como a toda la Creación, porque es parte de ella, porque es la creación misma del Universo y porque está hecho para ganar.