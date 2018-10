Horóscopo: Tu suerte para hoy viernes 5 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy viernes 5 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Debes aprender a cultivar la paciencia, no es bueno que reacciones de mala forma frente a las cosas que no entiendes o que no son parte de tu pensamiento o tu forma de vida, todos somos diferentes y debes ser más tolerante con los demás, sobre todo en el trabajo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Posible malos comentarios de otras personas afectarán tu día, es probable que durante la jornada te enteres de algún rumor que te involucra de manera directa, no dejes que esto te pese ni que haga estragos en tu vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un encuentro casual podría ser el inicio de una gran amistad o de algo más en el futuro, debes estar con los ojos bien abiertos y mostrarte con la disposición de empezar una conversación con alguien que podría abordarte en la calle o hacerte una pregunta.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Algunas confusiones podrían presentarse el día de hoy, esto puede ser en tu relación de pareja, si es que la tienes, si necesitas que la persona que amas te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro, entonces tienes que comenzar a hacer las preguntas adecuadas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El camino está bastante claro y esa decisión que habías tardado en tomar parece ahora muy obvia, no olvides decidir a conciencia y ten siempre presente las consecuencias de tus actos, no dejes que se te pase la oportunidad de ver como resultan de bien las cosas gracias a tu sabia decisión.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Pierdes poco a poco tu poder de decisión sobre materias importantes que necesitan de toda tu atención en este momento. Una persona muy importante para tu vida volverá a aparecer, había estado ausente por un tiempo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Periodo para estar a solas, si estás conociendo a alguien hace muy poco y crees que no te sientes bien como para enfrentar una relación seria, hazle saber esto, no te alejes sin dar explicaciones, no te gustaría que te hicieran lo mismo a ti.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Cosas importantes comienzan a cambiar en tu vida, siempre es bueno ir quemando etapas, no quiere decir que no volverás a sentirte de esa forma nuevamente, es solo que todo lo que envolvía a ese periodo se ha ido para mutar en algo más, algo mucho mejor.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor está muy presente en tu vida y tienes todo para que se quede junto a ti. Has tenido una buena conexión con alguien que ha aparecido en tu vida dentro de este último tiempo, prueba a invitarle a una cita el día de hoy, pero procura que sea algo informal.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes muchos talentos, pero no los estás explotando de la forma adecuada, por lo que hoy tendrás que comenzar a poner en práctica todo lo que sabes hacer, lo necesitas, es probable que el trabajo escasee y por ello tienes que echar mano a todo lo que puedes lograr.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Comienzas a dejar de avanzar en tu carrera profesional, por lo que tienes que salir de este pantano en el que te encuentras, no dejes que te trague por completo, porque si lo haces te costará mucho salir adelante.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás en un momento de debilidad en el trabajo, por lo que si hoy recibes una reunión de parte de un superior, será algo muy justificado, debes aplicarte mucho más de lo que estás haciendo ahora, no tengas miedo a mostrar tus dotes de líder.