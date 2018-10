Horóscopo: Tu suerte para hoy jueves 4 de octubre de 2018

El horóscopo de hoy jueves 4 de octubre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dejes que otros te critiquen sin conocerte, no permitas que esto te suceda en tu trabajo, ni tampoco en tu vida en general, el día de hoy es probable que tengas un enfrentamiento con alguien en tu lugar de desempeño, no dejes que esto afecte el trabajo.



Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás en un conflicto constante con las personas que te rodean, no puede ser siempre así, si algo no te ha salido bien, no es culpa de los demás, quizás tampoco tú tienes responsabilidad en ello, necesitas comenzar a ver las cosas de manera más positiva.



Géminis (21 mayo al 20 junio)

No actúes con frialdad con tu pareja, nunca es una buena opción hacer esto, recuerda que cuando amamos, nada puede hacernos tener una actitud fría hacia la persona que queremos, ni siquiera una discusión muy grande, opta por hablar las cosas con sinceridad.



Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás pasando por un momento de tranquilidad muy bueno, lo que te permite ver con claridad lo que estás haciendo y las cosas que deseas lograr con los pasos que vas dando. El amor se encuentra calmo y seguirá así mientras así lo desees.



Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes la fuerza necesaria para poder sortear cualquier cosa en la vida, por lo que los obstáculos que te presenten en este momento serán muy fáciles de pasar para ti. Tienes la opción de comenzar a ver con mayor claridad las oportunidades que se están presentando ante ti.



Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

La ligereza con la que estás tomando algunas cosas en tu vida está muy bien, te está permitiendo abrir ciertas puertas que antes no habías visto debido a que estabas con una estructura demasiado rígida, debes comenzar por hacer pequeños cambios.



Libra (23 septiembre al 22 octubre)

La etapa de plenitud a la que intentas llegar de buena forma está tardando un poco, no dejes que esto te desanime, ya que hoy es el día de poner tus metas claras y comenzar a dar los pasos necesarios para poder llegar a ese fin que tanto anhelas.



Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes de compartir con otros, no es tu fuerte, si bien eres alguien que disfruta mucho de su soledad, no te acostumbres a ella, podrías perder gente importante que está muy pendiente de tu bienestar.



Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás comenzando a aislarte del mundo que te rodea, los demás lo pueden ver y te lo harán saber el día de hoy, probablemente esta sea la peor opción que puedes tomar en este momento, necesitas siempre de otros para salir de un problema muy grande.



Capriornio (22 diciembre al 19 enero)

Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación, nos puede llevar a lugares insospechados y nos entrega la capacidad de soñar con cosas siempre mejores, si estás en un momento bueno de la vida.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No dejes de aprender valiosas lecciones el día de hoy, es probable que una persona con mucha más experiencia que tú te de consejos sobre tu trabajo, será algo invaluable, ya que te permitirá llegar más lejos de lo que pensabas en menos tiempo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Mal día para Piscis, deberá enfrentar a algunas personas que le cuesta mucho trabajo encarar, por lo que si esto te sucede, no dudes en tomar el valor que necesitas para dejar de reprimir tus sentimientos y tus pensamientos