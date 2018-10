¿Hacen puente los colegios e institutos por el 9 d´Octubre?

Empieza octubre y se vislumbran ya los primeros puentes de la temporada con la cercanía del 9 d'Octubre y la festividad del Pilar o la Hispanidad, que se celebra el próximo día 12. Y con la llegada de estas jornadas festivas surgen también las habituales dudas sobre el calendario laboral (¿habrá puente este año?) y, sobre todo, sobre el calendario escolar de este año: ¿harán también puente los colegios e institutos?

En muchas ocasiones se trata de una decisión de carácter local, ya que los municipios tienen la potestad de designar como festivos varios días al año. Por regla general, estas jornadas se emplean en celebraciones locales, como el día del patrón/patrona de la localidad, las Fallas (sobre todo en el caso de València y el área metropolitana) o alguna otra festividad local, lo que puede hacer variar el calendario escolar de una población a otra.

No obstante, en líneas generales, la organización del curso 2018-2019 en la Comunitat Valenciana no contempla ningún puente de larga duración para este mes. Así, pese a que el 9 d'Octubre (fiesta autonómica) cae en esta ocasión en martes, el lunes, día 8, no se contempla como festivo ni en el calendario laboral ni en el escolar.

La siguiente festividad, la del Pilar, es de carácter nacional y cae en viernes, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual: de viernes a domingo, aunque nada de los 'acueductos' que se han vivido otros años.