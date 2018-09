Horóscopo: Tu suerte para hoy domingo 30 de septiembre de 2018

El horóscopo de hoy domingo 30 de septiembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Si el éxito aún no se ha presentado en tu vida, no dudes que llegará pronto, tendrás la oportunidad de disfrutar de lo que siempre has querido, no esperes que sea mañana, pero si ten fe en que sucederá. Si debías entregar un trabajo importante el día de hoy.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Buen momento para comenzar a descubrir cosas nuevas en el amor, podrías sorprenderte de lo que tú y tu pareja pueden hacer con respecto a este tema, no dejes de buscar maneras de explorarse mutuamente en la intimidad.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

La vida tiene muchas partes importantes y debes ser capaz de verlas todas y cada una por separado. El día estará lleno de revelaciones, lo primero será en el trabajo donde te darás cuenta de una nueva forma de realizar tu trabajo que te hará mucho más eficiente.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Momento muy especial en el amor, por lo que hoy podrías disfrutar de una velada muy romántica con tu pareja o con la persona que estés viendo en este momento. Los solteros podrían conocer a alguien especial el día de hoy.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Siempre es importante ver las cosas por lo que realmente son, si estás en el proceso de conquista y no está dando resultado lo que estás intentando, entonces fíjate bien a ver si la persona que estás tratando de querer está realmente con el interés de estar contigo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No sigas postergando tu vida, ni tampoco tus deseos, no importa quien se interponga en tu camino, nadie debe ser obstáculo para lograr lo que quieres, si se trata de tu pareja quien pone las trabas para que logres lo que has prometido desde siempre para tu vida.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Es probable que el día de hoy sientas una ligera sensación de cansancio que te obligará a querer dormir un poco más, si no puedes hacer esto por tu horario de trabajo, entonces debes tomar la opción de dormir más temprano el día de hoy, no importa lo mucho que tengas por hacer.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes pasar la oportunidad de hacer algo importante por una persona de tu trabajo, es probable que necesite tu ayude en una materia en la que tienes mucha experiencia, recuerda que el trabajo se realiza en equipo, si esa persona gana, tú también lo harás eventualmente.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás experimentando una baja de energía, un cansancio que te tiene sin ánimos para seguir adelante, sobre todo en el trabajo, pero por muchas cargas que tengas en tu vida, no puedes dejar de luchar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No dejes que las opiniones de otros te lleguen de una forma muy brusca y de golpe, no siempre los demás están a tu lado para endulzar todo lo que te sucede, muchas veces es preferible decir la verdad sin tantos adornos y precisamente recibirás este tipo de comentarios.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes muchos deseos de descansar, pero ahora no puedes tomar unas merecidas vacaciones, no es tiempo de hacerlo, ya que se vienen algunas obligaciones importantes más adelante que necesitarán toda tu atención, el día de hoy si es que puedes úsalo para pasar tiempo en casa.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás tomando atención a los detalles que te está mostrando la vida, por lo que es probable que tengas un excelente día con tu pareja, donde ahí abundan los pequeños gestos, ya que son los que les dan valor al amor.