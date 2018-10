Horóscopo: Tu suerte para hoy sábado 29 de septiembre de 2018

El horóscopo de hoy sábado 29 de septiembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes todas las intenciones de celebrar un gran momento el día de hoy, pero es probable que debas aplazar el festejo, quizás no es tiempo de realizar grandes gastos en celebraciones, es mejor esperar hasta el momento correcto, lo sabrás cuando suceda.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Un viaje al campo o a cualquier lugar fuera de la ciudad siempre hace bien, prueba hacer esto el día de hoy o si no puedes, comienza a planear desde ya una salida con la familia o por ti mismo. Tienes la oportunidad de encontrar a una nueva persona en tu vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Necesitas comenzar a darte cuenta de las cosas que pasan a tu alrededor y es algo que hace ya un rato vienes meditando, no dejes que se vayan estas ganas, porque no querrás siempre estar escondiéndote tras un manto de dudas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Comienzas a tomar consciencia de lo que tienes que entregarle a tu cuerpo y lo que no, es probable que hayas sufrido de algún malestar reciente que te ha llevado a tomar esta decisión, pero recuerda que no hay mal que no traiga un bien agregado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un excelente día para la tranquilidad y para liberar tensiones, quizás es bueno que pruebes realizar algún deporte o ejercicio que te ayude con esto, podrías tener excelente resultado si tomas una actividad extra a tu trabajo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Libérate un poco más, estás poniendo demasiada presión en tu vida y la estás tomando como algo demasiado en serio, tienes que aligerar la carga un poco y darte el ánimo para volar lejos si así lo tienes planeado desde hace tiempo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás dejando pasar el momento de concluir un proyecto muy importante que tenías entre manos, pero que decidiste en último momento no llevar a cabo porque no te sentías con mucha seguridad de que sería un triunfo, hoy es el día indicado para retomar esto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Excelente momento para expresarte de manera elocuente y eficaz en tu trabajo, es probable que tengas entre manos un proyecto muy importante en el que has puesto mucho esfuerzo, por lo que es de suma importancia que el día de hoy lo des a conocer.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes pensar muy bien en los pasos que vas a dar en el futuro, es probable que no estés viendo con claridad lo que debes hacer y por donde debes transitar, si el camino está pedregoso no te preocupes, siempre podrás aclararlo con buenas decisiones.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás prestando poca atención a lo que quiere tu corazón y no le estás dando paso a la intuición en tu vida, esto puede ser un error, ya que no siempre es bueno confiar en las estadísticas y las probabilidades.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es momento de volver a la raíz de tu vida, a tu crianza, al momento donde soñaste muchas cosas para tu camino, donde nada parecía imposible, todo esto servirá para que te des cuenta que aún todo es posible para todo, no puedes dejarte caer, ni tampoco aceptar lo que tienes.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Excelente momento para disfrutar de los placeres de la vida, no dejes darte un gusto que hace tiempo quería el día de hoy, podría ser una buena ocasión para tener una cita contigo e ir a visitar un lugar que quieres, ir de compras o a ver una película al salir del trabajo.