Horóscopo: Tu suerte para hoy domingo 23 de septiembre del 2018

El horóscopo de hoy domingo 23 de septiembre de 2018 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayúdate a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas tomar más consciencia con las cosas que dices a otros, es probable que el día de hoy hieras los sentimientos de alguien que está en tu mundo, puede ser en la trabajo, como también en tu vida familiar.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Excelente jornada para Tauro. Tendrás la oportunidad de compartir con muchas personas, sobre todo con gente nueva, lo que siempre es provechoso y puede traer grandes beneficios para tu vida. Una persona que no conoces te hará un comentario el día de hoy, que te quedará en la mente.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Día para ver realmente a quienes tienes al lado y quienes están realmente contigo. No dejes pasar este día de revelaciones sin mirar bien a las personas que te rodean, es probable que en el trabajo te enteres de algún rumor que te involucra.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás dejando de ver ciertas situaciones que están pasando en tu vida, lo que te ha llevado a no encontrarle solución a cosas que pueden estar pasándote la cuenta. Debes correr el velo con el que has cubierto tus ojos, no puedes cerrarte a la realidad.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Buen día para Leo, estás comenzando a vivir un proceso de transformación importante que te tiene con una alegría inmensa, no dejes que esto sea solo algo momentáneo, no vuelvas a lo que estabas viviendo hace poco tiempo atrás.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes asuntos que resolver y que no le has dado tiempo, vuelve un poco atrás y dale término a esas cosas que dejaste para más adelante, nunca es bueno dejar las cosas incompletas, todo tiene un ciclo que cumplir y debes completar el círculo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Es un día bueno para la salud y para sentirte bien con tu cuerpo, tienes la posibilidad de hacer muchas cosas aún, solo debes intentarlo, si quieres practicar un deporte o hacer ejercicio, prefiere algo que pueda ser realizado en grupo, podrías conocer nuevas personas si haces esto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No es momento de callar, sino todo lo contrario, es tiempo de hablar lo que tienes guardado en tu interior, no dejes bajo siete llaves las cosas que tienes que decir y lo que quieres expresar a otros. Un momento de sinceridad absoluta se dará con una persona muy cercana a ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El trabajo en equipo el día de hoy será de suma importancia, ya sea en estudios o en el ámbito laboral. Tienes la oportunidad de probar tus dotes de líder de grupo durante la jornada, será una prueba muy fácil de sortear para Sagitario.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Día para comenzar a dejar atrás los convencionalismos y la extrema moral que en nada te está aportando a tu vida, tienes que comenzar a experimentar mucho más en la vida, si sigues con esta actitud, entonces vas a perderte de mucho.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás liberando tu mente de tanta carga que le estabas poniendo hace algún tiempo y eso siempre es bueno, no dejes que te pase la cuenta el estar siempre pendiente de todas las cosas que pasan a tu alrededor, no siempre puedes manejar todo lo que pasa.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Posibilidades nuevas de comenzar un nuevo camino o de mejorar el que ya tienes comienzan a aparecer en tu vida, es un día para celebrar y para sacar cuentas alegres de lo que has vivido y lo que sigue más adelante. Estás saboreando los frutos de tu éxito y eso se nota en tu vida.