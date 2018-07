Fábio Bibancos: "La sociedad civil, solo de forma organizada, puede cambiar su situación"

Tiene 55 años. Nació en São Paulo y, profesionalmente, no es que se haya expandido por Sudamérica, es que lo ha hecho por todos los países del globo. Incluso, España, donde nació su abuela, cerca de Alicante, en Almería. Fábio Bibancos es un reputado cirujano dental, cuya filosofía de vida ("hacer por el otro lo que haría por mi hijo") le ha llevado a revolucionar el panorama odontológico mundial con la ONG Turma Do Bem, una red que supera los 17.000 dentistas y que acoge gratis a más de 71.000 pacientes en situación de falta de recursos básicos, entre niños y mujeres víctimas de violencia de género.

Buenas. ¿Qué tal? Usted nació en Brasil pero su abuela era de Almería. ¿Qué recuerda de ella y qué sabe de sus raíces españolas?

Hola. En mis recuerdos está grabado que mi abuela era una persona muy especial. Estuvo en España hace mucho tiempo, pero nunca dejó de celebrar y transmitir las tradiciones españolas a los hijos y los nietos.

Cuando te dicen algo los pacientes que no deseas escuchar, ¿cómo lo encajas y lo solucionas?

Soy una persona muy abierta a las conversaciones. El diálogo es una herramienta poderosa para evitar problemas y malentendidos. Yo, personalmente, aprendí que si te importa una persona, debes decirle lo que sientes. Así es una conversación verdadera.

¿Qué cualidades personales crees que debe tener un buen profesional de la odontología?

En mis clínicas particulares, el Instituto Bibancos de Odontología, con sede en São Paulo y Río de Janeiro, cuando contratamos a un profesional, priorizamos aquel que tiene siempre una mirada más humanista.

Has contando que vivías feliz entre ortodoncias y blanqueamientos. Algo cambió y en 2002 fundó Turma Do Bem. ¿Qué cambió?

En realidad no hubo un hecho concreto. Ocurrió que en 1995 escribí mi primer libro, Una sonrisa feliz para su hijo (CLA Editora), con foco en la prevención de problemas odontológicos. Con ocasión de su lanzamiento, fui invitado a realizar conferencias en escuelas privadas y, luego, en la red pública. En estas últimas, las madres mostraban la situación bucal de los hijos y la prevención ya no daba para más, no aportaba una mejora clara para ellos. Entonces, decidí unir a 15 colegas y, juntos, pasamos a atender gratuitamente algunos casos en nuestras consultas. Así surgió la idea que hoy se ha convertido en la mayor red de voluntariado especializado del mundo: O dentista do Bem.

¿Qué enseñanzas te está dejando la experiencia de ser solidario a gran escala?

Creo que la sociedad civil, sólo de forma organizada, puede cambiar la situación que vive.

¿La caries se puede prevenir?

La caries puede ser controlada (prevenida) siempre que las personas pobres tengan acceso al cepillo, pasta de dientes con flúor e hilo dental. Sin eso, que son los instrumentos para evitar la caries, la caries continuará existiendo y perjudicando la vida de miles de personas en los lugares más pobres del mundo.

¿Cómo ves los niveles de ética? Lo digo porque los profesionales españoles que trabajan para ciertas franquicias están muy presionados por los comerciales para conseguir y conseguir pacientes.

Esto existe en todas partes del mundo por imposición de un mercado feroz. Existe en todas las profesiones. Lo que corresponde a cada uno es reflejar si lo que está haciendo es correcto. Por ejemplo, si lo haría con su madre y co su hijo.

¿La salud dental de las personas con menos recursos no debería ser considerada salud básica?

Todas las personas deben tener acceso a la salud como un todo. Atención de calidad humanizada. En el caso de la odontología, quien tiene graves problemas odontológicos va a tener muchas dificultades en cuidar de la salud bucal en el servicio público, pues no existe una atención completa.

¿Por qué los centros de educación no nos enseñan cómo vive una persona que no tiene dientes?

Yo siempre hice esta pregunta. Hasta que en 2006 decidí crear nuestro primer documental que retrata la vida de esas personas en esas condiciones. Recientemente contamos la historia de una niña que vive en la Ciudad de México.

¿Querer blanqueamiento en los dientes forma parte de una sociedad egocéntrica?

La búsqueda de la belleza está presente en la historia de la humanidad. No discrimino que busque la belleza, el problema es cuando esto se transforma en una búsqueda desenfrenada por la que va a acarrear cambios, algunas veces irreversibles y, principalmente, llevando a otros problemas de salud. Todo en la vida en exceso es perjudicial. En mi canal hablamos sobre la obsesión por esa búsqueda de la belleza.

Según la OMS, las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a entre 15% y 20% de los adultos de edad media.

Los datos son preocupantes, pues si hubiera una política de prevención, con distribución gratuita de un kit de higiene dental (cepillo, pasta dental e hilo) y campañas de concienciación, esos datos serían menores y no habría gastos altos en otras áreas de la salud, como problemas cardiológicos relacionados con la infección bacteriana de origen bucal.

Las micropartículas de plástico, esos puntitos generalmente azules que están en algunos dentífricos, están siendo prohibidas por varios países. El daño es mecánico, pues al ser ingerido por organismos marinos, pueden producir daños en el aparato digestivo.

No tiene sentido que el voluntario tenga una postural social y que no tenga una sensibilidad ambiental. La concienciación ecológica está directamente relacionada con la responsabilidad social. En ese sentido, creemos importante traer esta discusión a nuestra profesión.

¿Puedes contarnos alguna iniciativa que quieras llevar a cabo a nivel social en el futuro?

En ese momento, estamos trabajando para abrir una oficina de O dentista do Bem en España! ¡Necesitamos la ayuda de todos para hacer que esto suceda!

El Proyecto 15 acoge a colectivos feministas y empodera a la mujer en Brasil. ¿Qué tal está funcionando?

Está siendo uno de los proyectos más emocionantes. En el caso de las niñas, la salud bucal restablecida y pasar por un aprendizaje de los derechos de las mujeres, del empoderamiento femenino, es muy hermoso. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo por delante, pues vivimos en una sociedad machista.

Eso es.

Yo me inspiro con la frase de la gran poeta brasileña Cora Coralina: "Feliz es aquel que transfiere lo que sabe y aprende lo que enseña".