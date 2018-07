Cuponazo de la ONCE, Súper ONCE, TripleX y Eurojackpot: números premiados en los sorteos del viernes 20 de julio del 2018

Cuponazo de la ONCE, Súper ONCE y TripleX: números premiados en los sorteos del viernes 20 de julio del 2018

Cuponazo de la ONCE, Súper ONCE y TripleX: números premiados en los sorteos del viernes 20 de julio del 2018

Resultado ONCE

86.661

Serie: 076

El número premiado en el Cuponazo de la ONCE del viernes 20 de julio de 2018 ha sido el 86.661, serie 076, dotado con 9 millones de euros o 15 en el caso del formato XXL (el boleto cuesta 2 euros más).

Los 6 números y sus correspondientes series que han resultado agraciados con 100.000 euros (o 200.000 en el caso del XXL) han sido los siguientes:

86.930 Serie 130

47.396 Serie 104

91.064 Serie 100

87.612 Serie 90

00.754 Serie 33

79.973 Serie 109



Resultados del Súper ONCE

La combinación ganadora del sorteo del Súper ONCE de hoy viernes 20 de julio es la siguiente (en la imagen superior, por orden de aparición):

02, 10, 16, 31, 32, 37, 40, 42, 45, 46, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 76, 77, 80

TripleX de la ONCE

El número premiado con el TripleX de la ONCE del sorteo de hoy viernes 20 de julio del 2018 es el 140. Las apuestas cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras de la combinación ganadora y en el mismo orden ganan 150 euros.

Resultado Eurojackpot

La combinación ganadora del Eurojackpot de hoy viernes 20 de julio es la siguiente: 13, 33, 40, 42 y 43, y los dos soles los números 7 y 9

El Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo ofrece cada viernes dos formas de ganar premios millonarios. A la hora de comprar tu cupón, eliges cómo quieres jugar y cuánto quieres ganar.

Con el Cuponazo, por solo 3 €, podrás ganar hasta 9.000.000 € y 6 premios de 100.000 €.

Con el Cuponazo XXL, por solo 2 € más, podrás ganar hasta 15.000.000 € y 6 premios de 200.000 €.

Premios del Cuponazo

El Cuponazo ganador del primer premio estará formado por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la 1ª extracción.

Los 6 premios adicionales a las cinco cifras y serie estarán formados por un número de cinco cifras entre el 00000 y el 99999 más un número de serie cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en alguna de las extracciones de la 2ª a la 7ª.