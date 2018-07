La bloguera de tallas grandes que rompe las tendencias

Se llama Katie Sturino, es bloguera y pionera en el movimiento "body positive". Desde su web The 12ish Style, que se promociona para chicas de talles grandes que viven en un mundo donde toda la ropa es pequeña, esta neoyorquina defiende la idea de que el estilo no es sólo para las mujeres delgadas.



Por eso tuvo la idea de empoderar a las mujeres que no se sienten representadas por los cánones de belleza tradicionales, copiando ella misma los mejores looks de las celebridades. Demuestra así que no se necesita un cuerpo perfecto para disfrutar de la moda.



Desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de 194 mil seguidores, Sturino publica imágenes que reproducen fielmente los outfits de estrellas como Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Alexa Chung, Meghan Markle y muchas otras.





Casual with Kendall #SuperSizeTheLook