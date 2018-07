Cuponazo de la ONCE, Super ONCE, TripleX y Eurojackpot: resultados del viernes 6 de julio

Cuponazo de la Once del viernes 6 de julio del 2018

Cuponazo de la Once del viernes 6 de julio del 2018

Comprueba también los resultados de los sorteos del Euromillones y la Bonoloto de hoy

El número premiado en el Cuponazo de la ONCE del viernes 6 de julio de 2018 ha sido el 14.741, serie 039, dotado con 9 millones de euros o 15 en el caso del formato XXL (el boleto cuesta 2 euros más).

Los 6 números y sus correspondientes series que han resultado agraciados con 100.000 euros (o 200.000 en el caso del XXL) han sido los siguientes:

72.994 Serie 10

29.096 Serie 80

16.972 Serie 61

57.793 Serie 25

26.175 Serie 17

32.025 Serie 108



Si no has tenido suerte con el cupón de la ONCE recuerda que en nuestra página de sorteos puedes consultar el resultado de otros juegos de azar de las Loterías y Apuestas del Estado, como el de la Bonoloto y el Euromillones, que también se han celebrado hoy.

Resultado ONCE hoy

14.741

Serie: 39

También puedes consultar el resultado del sorteo de la ONCE de ayer jueves 5 de julio.





Resultados del Super ONCE

La combinación ganadora del sorteo del Super ONCE del viernes 6 de julio es la siguiente (arriba, números por orden de aparición):

08-09-21-31-33-34-42-43-45-48-50-52-53-60-61-65-67-77-78-79





TripleX de la ONCE

El número premiado con el TripleX de la ONCE es el 297. Las apuestas cuyas tres cifras coincidan con las tres cifras de la combinación ganadora y en el mismo orden ganan 150 euros.

Resultados del Eurojackpot

La combinación ganadora del sorteo del Eurojackpot del viernes 6 de julio es la siguiente:

02, 07, 24, 38 y 45

Soles: 5 y 8

El bote para hoy asciende a 90 millones de euros.

Los premios de la ONCE

Todos los viernes, con el Cuponazo dos formas de ganar premios millonarios. Ahora cuando compres tu Cuponazo, eliges cómo quieres jugar y cuánto quieres ganar.

Con el Cuponazo, por solo 3 €, podrás ganar hasta 9.000.000 € y 6 premios de 100.000 €.

Con el Cuponazo XXL, por solo 2 € más, podrás ganar hasta 15.000.000 € y 6 premios de 200.000 €.

La emisión del producto estará formada por números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 135.



Cuponazo

1 premio de 9.000.000 € a las 5 cifras y serie.

134 premios de 25.000 € a las 5 cifras.

1.215 premios de 150 € a las 4 últimas cifras.

12.150 premios de 15 € a las 3 últimas cifras.

121.500 premios de 6 € a las 2 últimas cifras.

1.215.000 premios de 3 € a la última cifra.

Premios a los números adicionales del Cuponazo

6 premios de 100.000 € a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 7ª extracción.

804 premios de 300 € a las 5 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

7.290 premios de 20 € a las 4 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

72.900 premios de 6 € a las 3 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

729.000 premios de 3 € a las 2 cifras de la 2ª a la 7ª extracción.

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de 1ª y 2ª categoría.

Cuponazo XXL

1 premio de 15.000.000 € a las 5 cifras y serie.

134 premios de 40.000 € a las 5 cifras.

1.215 premios de 250 € a las 4 últimas cifras.

12.150 premios de 25 € a las 3 últimas cifras.

121.500 premios de 10 € a las 2 últimas cifras.

1.215.000 premios de 5 € a la última cifra.

Premios a los números adicionales del Cuponazo XXL