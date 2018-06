Tomàs Navarro: "Competir es incompatible con la afiliación"

El psicólogo y escritor barcelonés está instalado desde hace cinco años en la montaña, más concretamente, en el Pirineo Catalán. Allí pasa consulta a clientes de todo el mundo y escribe inspirado por otras culturas. Sobre su filosofía de vida, tiene claro que le mueve "explorar sin fin, ser curioso y receptivo, para compartir lo aprendido con aquellos que lo deseen". Preguntado por la frase que pondría encima de su cama, reflexiona (varios minutos) y responde: "Creo que no podría decidirme por una, sino por tres. "Si no quieres que nadie se entere no lo hagas. Un león no se gira cuando le ladran los perros. One life, live it".

Antes de nada, ¿vives en un pequeño pueblo?

Rodeado de 50 personas todo el año. Pero estamos cerca de Barcelona, a una hora y media.

¿Y trabajas con normalidad en la montaña?

Sí, sí. Aquí viene gente de todo el mundo. De Finlandia, Estados Unidos, Suiza, Noruega. También, españoles, de Canarias, Galicia...

Dices en tu biografía: "Un día soñé que podía trabajar y vivir en las montañas que tanto amo y al despertar me puse a trabajar para conseguirlo". ¿Cómo fue el proceso?

No fue una empresa fácil, pero tampoco tan difícil. Fue laborioso y, eso si, requirió de un ejercicio de valor y de coherencia personal. Lo primero que definí es que qué quería hacer exactamente: ¿Vivir en la montaña? ¿Trabajar? ¿Vivir de fin de semana? ¿Ir a un pueblo más grande? Una vez concretado, lo que hice fue hacer un plan de acción para alcanzarlo.

Ah, ¿y en qué consistió?

Tenía un negocio en Barcelona y decidimos traspasarlo. Después, contemplamos tres zonas para trasladarnos. Nos quedamos con La Cerdanya por facilidades logísticas. Después, elegimos casa, dónde vivir, buscar colegio para los niños. Y, darnos un tiempo para ver si el proyecto era viable o no.

Paso a paso.

Sobre el papel vimos incluso que podía venir al pueblo la gente a hacer las sesiones. Dijimos: "Nos damos un año y a ver qué pasa".

¿Y qué aconteció?

Fue fantástico. Conseguí que me publicaran el libro Fortaleza emocional. Ya llevamos cinco años.

¿Cómo os ha cambiado la vida?

Pues mira, nosotros siempre queríamos jubilarnos aquí, en La Cerdanya. Bueno, en el Pirineo, en las montañas. El tema es que mi mujer tuvo una enfermedad, se agravó y pensamos: "¿Para qué vamos a esperar? Vamos a hacerlo ahora". Y eso, que desde fuera parece una aventura, para nosotros no lo era tanto, porque hemos vivido en otros países. Lo único era saber cómo le iba a sentar a mi hija y el resultado ha sido fantástico. Ya no quiere volver a Barcelona ni de broma. Y estamos perfectamente integrados.

Entre otras cosas, por cambiar las paredes de una consulta urbanita por la amplitud de las montañas.

Hacer de psicólogo en un entorno rural, lejano, sin servicios no parecía fácil€

¿Y cómo gestionan las relaciones sociales en un pueblo tan pequeño?

En todo el Valle habrá alrededor de 14.000 personas en una extensión de 60 kilómetros de largo y 30 de ancho. Por lo que no nos faltan planes. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el deporte y aquí hay mucho bombero, policía, médicos, enfermeros. A otro nivel, también es diferente si vienes con niños o no. Nosotros lo tenemos más fácil por la relación que estableces con padres del colegio. Y, después pasó una cosa.

¿Qué?

Me entrevistaron para una televisión y eso condujo a que un perfil de gente se interesara por nuestra situación.

Para la gente que tiene miedo a salir de la urbe, ¿esta experiencia es para todos los públicos?

No, mira, para todos los públicos creo que no es posible. Ahí está la riqueza, en la variedad. Hay gente que está la mar de bien en una ciudad y hay quien no. Entonces, mientras, que estés donde puedas estar por temas de trabajo, etcétera, pues bien. Y si no, muchas veces, no es tan difícil hacer aquello que quieres.

¿De qué depende?

Mucha gente se queda entre el sueño y el deseo, sin pasar a la acción.

Me suena.

Cuando, en realidad, lo que necesitas responder es: ¿Quieres o no quieres? Si no quieres, no pasa nada, pero no te perturbes. Ahora bien, si quieres hay que llevar a cabo unos pasos.

También dependerá de la profesión de cada uno.

Ya hay muchas que no hace falta que estés en el centro de Madrid y Barcelona para desarrollarlas. Por ejemplo, la mía, con un poco de creatividad puedes ejercerla.

¿Salir en los medios es fundamental para lograrlo?

A ver, no salí en la tele hasta que no estaba viviendo en la montaña. Sí es cierto que ser un personaje público tiene ventajas e inconvenientes. Ni es bueno ni es malo. Yo me lo he pasado muy bien explorando qué pasa cuando te reconocen por la calle.

Eres bastante activo en redes sociales. Te gusta hacer reflexiones, a través de vídeos o escritos, en plena caminata. En una de ellas decías que "con confiar en ti y decirte frases motivadoras no llegarás muy lejos. Mejor, fórmate, aprende, planifica y pasa a la acción".

Hay una corriente, desde hace un tiempo, que se centra en pensar en positivo, te lo mereces... Ya, pero es que ahí no pasa nada. A mí no me han regalado absolutamente nada.

...

Yo pensé: "Me voy a vivir en la montaña, ¿de qué puedo vivir? "Pues de gente que venga a recibir sesiones y de escribir". De hecho, me fui a una librería, miré las editoriales de libros que podía publicar y me dirigí a todas ellas. Entonces, en ese plan de acción, me di cuenta que era más fácil escribir algo si tenías un perfil público, si escribías en el diario o abrías un blog. Por lo que escribí a todos los periódicos y El Periódico fue el primero que contestó.

El mensaje es que se puede.

Si yo he podido llevar esta vida, que no conocía a nadie en ninguna industria, es más que posible para los demás. Pero tienes que hacer cosas. Por si solo no pasa.

En otra reflexión pública aludías a una cita de Sorch: "No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir".

La sabiduría se produce cuando tú asimilas el conocimiento y lo elaboras. Por ejemplo, puedes saber que con un triángulo, el cateto y la hipotenusa, puedes calcular distancias. Eso es conocimiento. La sabiduría es cuando tu estás ante un precipicio y tienes que saltar para seguir. Entonces, calculas cuánta distancia hay. Con la proyección de tu pie integras la fórmula de la hipotenusa y decides.

Los profesionales del desarrollo personal que observas en el mercado, a tu modo de ver, ¿poseen más conocimiento o más sabiduría?

Es una contante que se da en todos los profesionales, sean médicos, psicólogos. Hay gente que va a trabajar y ya está. Espera que pasen las horas de ocho a tres. Teniendo conocimientos dudo, a veces, que los apliquen bien. Y hay gente que no. Es profesional. Si es mecánico se preocupa por qué falla ese coche. Si es un psicólogo, por qué esa persona ha vuelto con la que le maltrataba. Se va a dormir y piensa en ello. Éstos son lo que tienen sabiduría.

Entonces, ser sabio significar ser inquieto y profundizar.

Claro, tienes que pensar. En el colegio nos dan muchos conocimientos para utilizarlos de una manera, pero no nos enseñan a pensar para la vida real.

¿Y de esa manera tendríamos menos problemas mentales?

Saber pensar es saber tomar decisiones. Por ejemplo, algo sencillo: si supiéramos detectar el miedo cuando hacemos un análisis, solo con eso, lo que nos ahorraríamos.

Sin embargo, ha sido noticia estos días que varios cientos de medicamentos de uso común, como anticonceptivos y analgésicos, pueden generar depresión como efecto secundario.

Por ejemplo, un amigo fue al médico y éste le sugirió hacer mindfulness. ¿Cómo? Por su regla de actividad, lo ideal sería que hiciera Kick Boxing. Porque haciendo mindfulness se agobia más. Además, le recetó tomar pastillas para la ansiedad. A ver, las pastillas no son malas si las necesitas. Porque hay quien experimenta problemas bioquímicos que necesitan solucionarse con bioquímica.

Hay análisis acerca de la depresión que se derivan en tratamientos psiquiátricos atacando los síntomas, sin conocer las causas.

Sí, por eso la solución no son las pastillas ni las pastillas son el gran problema de todo. Es cierto que la psiquiatría se centra en el síntoma. Eso es como un grifo que gotea. Hay gente que se dedica a hacer una canalización para sacar el agua. Pero, si puedes, es mejor que cierres el grifo.

Ir al origen.

Por ejemplo, me han llegado a pedir algo para la ansiedad porque el trabajo no le gustaba. Déjalo. Si lo dejas, se te irá la ansiedad.

Escúchalo, entiéndelo y toma las riendas.

Esto no lo sabe mucha gente pero el Parkinson en el 90% de los casos vienen precedidos de una depresión inesperada un año antes.

¿Vivir rápido, en la ciudad, consumiendo sin parar, enferma?

Sabemos que la naturaleza nos relaja y regenera. Y un entorno artificial, entre cemento, es un entorno que estresa. Yo siempre apuesto por el slow life. Tener una vida tranquila disfrutando las cosas en cada momento. Necesitamos trabajar tanto para pagar tantas cosas que no necesitamos que corremos. Si estás en la ducha, siéntela, que tu cabeza esté ahí.

En ese sentido, ¿qué cambios has notado de los pacientes que tenías en Barcelona a los que tienes en Prats?

Sin duda, la montaña estimula. Como hacemos sesiones ejercitando el cuerpo, eso provoca mejoras en la circulación, llega más oxígeno al cerebro, estás fuera de tu zona habitual y ves los problemas desde otro punto de vista.

En tu método hay una gran influencia de la cultura japonesa.

Me gusta investigar otras culturas y la cultura japonesa fue súper agresiva hasta la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un gran impacto las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Después, con educación, ha ido dulcificándose y es fantástica en muchos aspectos. En cuanto a nuestra cultural occidental, hay que decir que ha estado muy contaminada.

Explícate.

El ser humano ha podido evolucionar porque ha cooperado pero desde la Revolución Industrial se está formando en los colegios en la competición. Competir para tener más nota, mejor puesto de trabajo, más sueldo. Porque, claro, si yo gano, tu pierdes. Y esto es incompatible con una de las motivaciones humanas, la afiliación.

Para conectar con el otro.

Importándonos lo que le pase.

¿Cómo podemos reenfocarlo porque la desigualdad está muy presente?

En la cultura occidental faltan muchas generaciones y un cambio de paradigma educativo profundo. En la cultura oriental, como en Nueva Zelanda, no ha pasado, porque se sostienen en fuertes valores. Por lo tanto, podemos aprender mucho de otras culturas. Y de Japón, por descontado.

Aunque el cambio de enfoque general requiera mucho tiempo, cada uno de nosotros puede acelerar su evolución interior.

Tú en tu pequeño ámbito puedes ir haciendo cosas. Por ejemplo, es como si tu hijo te dijera: "Papa, he sacado un diez en el examen y el resto de la clase un ocho. Son tontos". "No, no, espera que te lo explico", dirías. Tenemos que ir recuperando esa humanidad que hemos perdido.

El libro que publicaste en 2017 iba sobre la manera de ver las cicatrices desde el ámbito nipón.

Sí, se llama Kintsukuroi, el arte de curar heridas emocionales con un método para desarrollar la capacidad de resiliencia. Me inspiré en el arte de arreglar la cerámica que está rota. En la vida pasa lo mismo. Quien las ha sufrido y sabe aprender de ello es una persona con más recursos.

Son el ejemplo de que estás viviendo cosas.

Es que tenemos que normalizar el proceso. No empiezas a andar a la primera.

¿Y no puede generar pensamientos negativos al errar por estar persiguiendo la impecabilidad?

Yo diferencio entre errores y estupideces. Si tú dices: "Me subí en una moto, con un tío borracho, desconocido y tuve un accidente". Eso es una estupidez. Pero también hay errores, hay accidentes, pasan cosas que no podemos controlar.

¿Y en cuanto a la perfección?

Tú puedes tender a ella, ¿pero quién define la perfección? El coche perfecto lo retiran porque luego da problemas y necesita ser retocado.

Hace unas semanas entregaste a la editorial tu último libro. ¿Puedes contar algún detalle sobre su contenido?

No, lo siento. Jaja. Hay un gran equipo implicado. Solo puedo decir que trata sobre un concepto muy novedoso que nadie ha tratado hasta ahora y que sale publicado en octubre.

Desde fuera, sorprende ver como empezaste a conceder entrevistas en La 2 en 2015, viviendo en un pueblo de 50 habitantes, sin apenas Internet, y ya han adquirido los derechos del libro en Estado Unidos. ¿Cómo se hace?

¿Cómo mejorar? Trabajando y pensando, las dos cosas. Y lo puedo decir con mucho orgullo, no hace falta pisar a nadie para hacer bien las cosas.

Y viviendo en el extranjero e investigando lo que hay fuera para que la ventana del paisaje sea más amplia.

Es básico. Hace unas semanas hablé con mi editora inglesa, hace dos horas estaba charlando con mi editora francesa y, mañana, me reúno con un editor de Tailandia al que le gusta el libro pero quiere saber si podría personalizarlo.

¿Siendo marido y padre, se puede ir de aquí hasta allá desde el equilibrio?

Siempre que puedo, cuadro sus vacaciones con las mías y nos vamos todos juntos. Si voy a hacer un viaje largo y surge un imprevisto familiar, en vez de ir dos semanas, voy cuatro días.

¿Nos cuesta vivir con libertad por estar sujetos a esquemas clásicos?

Esto es importante saberlo. Yo cada día llevo mi hija al colegio, salvo el día que bajo a Barcelona o a Madrid. Estos días la dejo y me voy a la ciudad. Si no la acompañara, posiblemente, habría hecho más cosas y más rápido pero decidí tener hijos para cuidarlos. Por eso paso las tardes con ellas, tres días a la semana.

¿Y qué tiempo le dedicas a los pacientes? Porque no creo que suban al pueblo para una hora.

Depende, pero suelo hacer stages de tres días con jornadas de seis horas.

Independientemente del caso, ¿qué actitud es clave para estar bien?

La inquietud. Buscar alternativas para crecer. Todo lo contrario a estar desconectado del mundo.