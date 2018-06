Manolo pide ayuda al Rey y a Sánchez por el veto a su bombo en los estadios

Manolo el del Bombo no pasa por su mejor momento. El aficionado valenciano que tantos años ha acompañado a la selección española ha tenido que pedir la ayuda del presidente del Gobierno y del mismísimo Felipe VI. ¿La razón? La FIFA no le deja meter su bombo a los partidos de España.

"Me dicen que son las normas, no me dan más explicaciones", ha contado al diario Marca Manolo, quien no entiende la medida porque asegura que en los partidos se escuchan algunos bombos en el campo.

Manolo el del Bombo también explica que antes de viajar al Mundial de Rusia ya había avisado de que necesitaría entrar al campo con su instrumento. Por esa razón ha pedido a Pedro Sánchez que hable con la FIFA e intente solucionar el problema. "Alguien tiene que hacer algo", decía entre lágrimas.

En una entrevista en Cuatro ha ido un paso más allá pidiendo también ayuda al Rey y a Putin para que le dejen entrar con su bombo en el campo.