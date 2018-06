El chiste de Joaquín ante el España-Marruecos que triunfa en las redes

Joaquín siempre se moja, más si está la selección española de por medio. El exinternacional, vestido con la camiseta de España, lanzó su particular pronóstico para el duelo del Mundial de Rusia de este lunes en el Grupo B entre el combinado de Fernando Hierro y Marruecos. El bético no tiene dudas: 2-0 para España, pese a la calidad de los africanos, eso sí, ya eliminados.



Y, cómo no, lo adornó con uno de sus chistes marca de la casa con un amigo obesionado por el fúbol como protagonista.