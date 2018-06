Fernando Hierro: "Éste no es el camino, no podemos conceder tanto"

El seleccionador español, Fernando Hierro, reconoció, pese a que España logró pasar a octavos de final como primera de grupo con un empate frente a Marruecos (2-2), que deben "ser autocríticos" porque "éste no es el camino".

"Tenemos que tener capacidad de autocrítica, que las tenemos, tenemos que ser autoexigentes y por aquí, no. Éste no es el camino. No podemos conceder tanto, no podemos conceder tantas ocasiones, porque creo, sinceramente, que lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros", señaló Hierro en declaraciones a Telecinco.

Hierro se mostró convencido de que España tiene margen de mejora, pero insistió en la necesidad de corregir los errores defensivos si "quiere llegar" lejos.

"Si queremos llegar donde todos soñamos con llegar, esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos, porque en cada ocasión que nos generan nos crean peligro. Sabemos que tenemos margen de mejora, sabemos que tenemos poder ofensivo, que tenemos jugadores de calidad, pero tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen mucho daño", concluyó Hierro.



"No solo nos está costando a nosotros"

Aspas, autor del gol del empate, afirmó que no sólo a su equipo le está costando sumar en el Mundial de Rusia 2018. "No sólo nos está costando a nosotros. También le está costando a equipos favoritos como Argentina, Alemania, Brasil...", dijo Aspas a Telecinco.

Al recordar la jugada de su gol de espuela, Aspa dijo: "Estábamos en un momento muy difícil. Íbamos perdiendo y Portugal estaba ganando 1-0 a Irán. Poder marcar ese gol y quedar primeros es una gran noticia para nosotros".

"Siento mucha alegría. Hoy ha venido mi familia a verme por primera vez en un Mundial y ese gol es muy importante para mí", agregó.

Sobre el rival de España en octavos de final, Rusia, el delantero del Celta comentó: "Es el anfitrión; un rival muy difícil que ganó los dos primeros partidos. Hoy hizo algunos cambios y encajó una derrota con Uruguay".