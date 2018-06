Mundial de Rusia, Portugal - España: Nacho y Costa, titulares

La selección española de fútbol pone fin este viernes a la espera y hará su debut mundialista en el estadio Fisht de Sochi ante un rival de entidad, Portugal, la actual campeona de Europa que medirá el estado de ánimo de un combinado convulsionado por los acontecimientos de las últimas 48 horas.



Nadie esperaba el escenario en el que España se estrenará en el Mundial de Rusia. Señalada como una de las candidatas a llegar lejos en el torneo por el gran rendimiento y fútbol ofrecido desde la llegada de Julen Lopetegui tras la Eurocopa de 2016, ahora tiene que lidiar con una situación inesperada e iniciada cerca de las 17.00 horas del pasado martes cuando el Real Madrid anunciaba al técnico guipuzcoano como el nuevo inquilino de su banquillo.





La noticia sacudió lo que hasta ahora era una concentración tranquila y a partir de ese momento todo desencadenó en tensión y en una casi imprevista destitución del seleccionador un día después por parte de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y el 'parche' de, para dirigir los designios de la campeona del mundo de 2010 en Rusia.El malagueño, con la única experiencia en el banquillo de ser ayudante de Carlo Ancelotti en su segundo año y el año que estuvo en el Real Oviedo de Segunda, ya ha advertido que, mientras que jugadores de 'peso' como el capitán Sergio Ramos y el central Gerard Piqué enviaron mensajes de unión y de no renunciar al sueño mundialista.Sin embargo, es equipo , con poco margen para aceptarlos plenamente y que deberá demostrar madurez en un debut que se presenta peligroso y exigente ante una Portugal que, con Cristiano Ronaldo al mando, quiere ajustar cuentas por 2010 y 2012 y demostrar que su primer gran título no fue casualidad.El terreno de juego, más allá de que haya una victoria, históricamente, será el encargado de dejar claro si el equipo se ha resentido mentalmente porque futbolísticamente cuenta con capacidad y con un estilo muy definido con el que deberá derribar la solidez de los de Fernando Santos.Lo que sí parece seguro es queque buscará tres puntos importantes para afianzar el pase a los octavos de final. La principal duda es saber quién será el delantero que deba pelear con los centrales portugueses, cuyas características han decaantado que sea Diego Costa el elegido en detrimento de la mayor movilidad y capacidad de asociación de Aspas y Rodrigo.Además, por detrás del punta,. Atrás,En cuanto acomo la invicta selección española. Después de conquistar la Eurocopa en 2016, sin contar con su estrella casi toda la final, el recorrido hasta Rusia no ha sido de excesivo brillo, sin poder alcanzar la final de la Copa Confederaciones y evitando la repesca para este Mundial en el último partido ante Suiza., derrota clara en casa ante Holanda (0-3) y empate también ante su afición ante Túnez (2-2). Un 3-0 hace una semana ante Argelia cerró la preparación de un equipo que se fundamenta en el trabajo colectivo y que es bastante firme atrás con la sobriedad de los centrales José Fonte y Pepe, y un buen guardameta como Rui Patricio.En el centro del campo,y, sobre todo, de Bernardo Silva, mientras que arriba cuenta con la figura de Cristiano Ronaldo, que espera en este Mundial mejorar sus cifras goleadoras de los tres anteriores y ser el líder de su equipo. A su lado, las opciones son otro goleador como André Silva o la velocidad y desborde del valencianista Guedes, que viene de firmar un doblete ante Argelia.Rui Patricio; Cedric, Joao Fonte, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Moutinho, Joao Mario; Cristiano Ronaldo y André Silva.De Gea; Nacho, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Koke; Isco, Iniesta, Silva; y Diego Costa.Gianluca Rocchi (Italia).