Javier Clemente: "Rubiales ha empezado con muy mal pie. Y mala suerte. Igual es un poco gafe"

Javier Clemente se muestra crítico con los primeros pasos de Luis Rubiales al frente de la presidencia de la Federación, de quien cree que "no ha empezado con buen pie". El exseleccionador considera que todo lo acontecido en torno a la destitución de Julen Lopetegui antes del Mundial "se podría haber llevado de otras manera", al tiempo que valora la capacidad de Fernando Hierro para dirigir a la selección española y defiende a los delanteros: "Lo de que falta gol es una chorrada".



-¿Cómo valora la destitución de Julen Lopetegui?

-No tengo muchos argumentos para hablar sobre eso. He oído lo que ha dicho el presidente y ahora tengo que escuchar a Julen para saber qué piensa. De todas maneras, la noticia es gorda. A pesar de todo lo que ha pasado, yo creo que se podía haber llevado de otra forma, más relajada y en silencio. Todo ha surgido como una bomba y no sé por qué ha ocurrido.

Rubiales ha empezado con muy mal pie. Y mala suerte. Igual es un poco gafe. Ha alterado a la propia Federación y a muchos empleados, porque los ha despedido. No sé qué conocimientos tendría del trabajo de ellos, pero ha cambiado a mucha gente y ahora llega el Mundial y de repente nos encontramos con el cese del seleccionador.

-La salida de Lopetegui trunca un proyecto con muy buena pinta.

En el sentido deportivo, van a seguir los mismos 23 jugadores. Fernando ha estado muy al tanto de lo que hace Julen y tiene conocimientos suficientes de la selección. El comportamiento del equipo no creo que varíe mucho. Todo va a depender del concepto de los jugadores, del espíritu y la intensidad que le pongan. No obstante, seguro que hay cosas que van a ser nuevas porque no hay dos entrenadores exactamente iguales. Los jugadores no son tontos. Cuando el entrenador les habla ya saben que lo que tienen que hacer es poner en práctica lo que les mande.

-Usted tuvo a Hierro como una pieza fundamental del equipo. ¿Se le veía ya madera de entrenador?

Fernando es un tío excelente. Como compañero de equipo y también como jugador, ya que fue un capitán de entereza total.

Clemente, junto a Hierro y Julen Guerrero en un entrenamiento de la selección en 1996. EFE



-¿Todo lo ocurrido puede ejercer como un revulsivo para los jugadores?

Ha habido una alteración gorda, pero lo que se necesita ahora es tranquilidad y asentarse a la nueva situación. España juega contra Portugal y lo que tienen que hacer los jugadores es poner en práctica lo que han aprendido en el último año que llevan juntos.



-Se habla de la falta de gol como gran problema de la selección.

Eso son chorradas. Están Diego Costa, Rodrigo y Iago Aspas. Tenemos jugadores que hacen gol, lo que hace falta es que tengan ocasiones y acierten. Llevamos tres delanteros con calidad suficiente para que el equipo marque.



-Portugal es el gran rival del grupo. ¿ Le convendría a España empezar contra Irán o Marruecos?

En el Mundial no hay nunca un partido fácil. Siempre hay equipos que son superiores a otros, pero en ese primer partido se enfrentan los dos mejores del grupo y Portugal, cuando juega contra España, tiene una mentalidad especial. Tenemos un partido muy complicado ante una selección que nos conoce perfectamente.



-¿Ve alguna selección que crea que va a dar la sorpresa?

Yo me voy a fijar en España, que es la selección que más conozco. Las otras son muy buenas, pero no las he visto tanto y tengo menos conocimiento de ellas. España es una buena selección, campeona, y una de las favoritas, pero también hay otras como Brasil, Argentina, Alemania, Francia... La gran ausente va a ser Italia. Llevaba muchas ediciones consecutivas en el Mundial pero se ha quedado fuera porque el fútbol cada días es más complicado.

-¿Serán Messi y Cristiano tan determinantes en sus selecciones como en el Barcelona y el Real Madrid?

-Pues no, porque la diferencia que hay entre el Madrid y el Barcelona y el resto de los equipos es muy grande, pero Argentina y Portugal no son mejores que las otras grandes selecciones. Tienen peor equipo que Madrid o Barcelona, por lo que no van a jugar tan fácil ninguna de las dos.