Miguel Bosé: "Si nos quieren vacunar a todos sospecho que hay algo dictatorial detrás"

El cantante Miguel Bosé ha vuelto a dar su controvertida opinión a través de las redes sociales, en esta ocasión al respecto de la polémica sobre las vacunas.



"Yo me he puesto vacunas, la fiebre amarilla, el tifus y las cosas necesarias", comienza afirmando en un vídeo publicado en Instagram. "La polio, la difteria, etc no tenían nada que ver con las vacunas de hoy, que tienen otros elementos con los que no estoy de acuerdo", prosigue, explicando que "determinadas vacunas no me las voy a poner, no me las quiero poner, espero que no me obliguen a ponérmelas y que no sean condicionantes de que no pueda viajar o mis hijos no puedan ir a la escuela".



"Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente sospecho que hay algo detrás, algo dictatorial", sentencia el artista, argumentando que "para tener un criterio hay que informarse y contrastar y si decides que la vacuna te conviene y a pesar de lo que se ha dicho te la quieres poner, póntela".



"Yo tengo información que cuenta los riesgos y los contenidos de las vacunas", continúa explicando, antes de defenderse contando que la visión antivacunas "es un punto de vista que está ridiculizado y difamado, pero hay que cuestionar las cosas" ya que, en su opinión, "si no se escuchan las dos campanas no puedes tener un criterio firme".



"Cuando tengas el conocimiento de ambas voces decide qué quieras hacer", anima a sus seguidores, pidiendo que "los que estemos de parte de no querer la vacuna se nos tiene que respetar como nosotros respetamos a quien se quiere vacunar, no somos conspiranoicos, somos gente que a partir de determinada información hemos creado un criterio y hemos decidido no vacunarnos, y el que quiera que haga lo contrario".