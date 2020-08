Omar Montes arrasa en redes en su estreno en 'Pasapalabra': "No he dormido esta noche"

Omar Montes se estrenó este jueves en 'Pasapalabra', el concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, y ya es todo un fenómeno viral. El cantante y ganador de 'Supervivientes 2019' les robó, por un momento, los focos a los dos protagonistas principales, Pablo y Nacho, todo por una frase que no pasó desapercibida.



Después de que el exconductor de 'Operación Triunfo' le presentara, Montes se sinceró sobre su forma de preparar 'Pasapalabra'. "Estoy un pelín cansado porque no he dormido esta noche. Me he puesto a escuchar audiolibros del diccionario y me he dormido tardísimo. Me he quedado en la 'Y'", dijo sincero el cantante despertando las risas del público. Además, el artista aseguró que iba "a tope", pero que iba a ser "mal cliente".



Por su parte, Leal le deseó suerte de cara a las pruebas que se iba a tener que enfrentar, pero confiaba en que no tendría grandes problemas: "Suerte, pero veo que te lo has currado".



Sin duda, el paso de Omar Montes por 'Pasapalabra' será recordado por todos debido a su sincera respuesta, que se ha convertido en Trending Topic.