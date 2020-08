Pacheta: "Vamos a dejarnos el alma y a conseguir el sueño del ascenso"

El entrenador del Elche José Rojo, Pacheta, ha lanzado este miércoles un mensaje de radical optimismo de cara a la eliminatoria final por el ascenso a Primera División que comienza este ju "poeves (22.00) en el Martínez Valero ante el Girona, "posiblemente la mejor plantilla de Segunda", según el técnico burgalés.

"Que nadie dude de que el el equipo se dejará el alma y estará a la altura", ha resaltado Pacheta, al tiempo que lamentaba no poder cumplir "el sueño" de haber llenado el Martínez Valero en esta final, ante el Zaragoza y el Oviedo por el cierre al público de los campos por la pandemia.

"Tenemos el sueño de la Primera División muy cerca y lo vamos a conseguir", ha añadido el preparador, que ha confirmado que la única baja para este partido de ida es la del delantero brasileño Jonathas de Jesús, expulsado en el primer duelo ante el Zaragoza, pero que sí podrá jugar la vuelta este domingo (22.00) en Girona.

"¿Quién nos lo iba a decir hace un año cuando empezamos la Liga ante el Fuenlabrada?", se ha preguntado el preparador en alusión al estreno con derrota del conjunto ilicitano en esta campaña que ahora termina.

El entrenador franjiverde destaca que su equipo llega a esta histórica cita por el ascenso "bien, ilusionado, emocionado y concentrado" para intentar minimizar las virtudes de un rival "muy peligroso", al que concede el papel de favorito por contar con el presupuesto más alto de la categoría (30 millones de euros).

El entrenador Pacheta durante un entrenamiento reciente en Pinatar Arena. Tony Sevilla



Pacheta ha reconocido la calidad "superlativa" del delantero uruguayo del Girona Stuani, autor de 31 goles este curso, aunque asegura que no preparan nada especial para intentar frenarlo. "Estaremos muy atentos a su remate y movimientos en el área para pararle, pero igual me preocupan Samu Sáiz, Borja, Jairo, Gallar o Aday porque también son muy buenos", ha añadido.

El técnico ha restado importancia al hecho de que el Elche haya ganado al conjunto catalán los dos partidos de la Liga regular (0-2 y 1-0). "Acabo de leerme un libro titulado Cómo mentir con las estadísticas", ha dicho, "y eso ya no nos sirve; esto es otro partido, otras circunstancias y una final; el domingo se acaba todo y ya no hay más".

El entrenador ha lamentado el mal estado del césped del Martínez Valero, que ya en la ida de la semifinal ante el Zaragoza motivó las quejas del conjunto maño.

"En dos años y medio que llevo aquí sólo me he quejado una vez por el mal estado del campo en el partido ante el Fuenlabrada. Si entreno con jugadores conductores y regateadores, no puedo hacerlo en esas condiciones. En agosto parecía una excusa y hoy no lo es porque estamos en una final para subir a Primera".

Pacheta subraya que no sabe plantear los partidos para un 0-0 "porque siempre los afrontamos para ganar" y reitera que "es la locura y la alegría de este equipo que se expone lo que nos ha traído hasta aquí y lo voy a incentivar; mis jugadores son felices con espacios".

Una vez más, el preparador ha resaltado el papel "clave" del delantero y capitán Nino en el "engranaje" del equipo y el vestuario, dentro y fuera del terreno de juego, y no ha querido pronunciarse hasta que acabe el "play-off" sobre sus conversaciones con el máximo accionista Christian Bragarnik acerca de su renovación de contrato.

En todo caso, sí ha destacado que con la disputa de esta final, el club ilicitano experimeta "mucha mejora en su situación institucional y deportiva" por la generación de ingresos televisivos, el plus de prestigio que aporta a la entidad y el reclamo para que muchos jugadores quieran venir.