Karmele Marchante carga contra 'Sálvame': "Carreras de drogas en baños y camerinos"

Hace ya cuatro años que Karmele Marchante abandonó 'Sálvame' y, por ende, Mediaset, pero a menudo recuerda esa etapa de su vida como "un error". Ahora, apenas unas semanas después de sufrir un brutal atropello que le causó "daños muy graves", la periodista ha arremetido contra el programa y contra sus excompañeros por "seguir hablando" de ella.



"Me da mucho asco que la gentuza de 'Sálvame' siga hablando de mí", comenta la catalana en el arranque de un hilo de tres tuits en los que vierte graves acusaciones sobre el formato de Telecinco. "Ayer el maltratador misógino de JJ, antes el comprador de criaturas e inventor de enfermedades, condenado por el Tribunal Supremo. ¿Por qué esa obsesión?", se pregunta Marchante, reprochando así la actitud de Jorge Javier Vázquez.



"Nunca le hice la pelota al enano psicópata, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de maltrato, bullying y mentiras", continúa cargando, asegurando que ahora mismo es "feliz" escribiendo de política y trabajando en TV3. "¿A qué viene esa obsesión enfermiza? Dejadme en paz ya panda miserable de ignorantes y agrafos", pide la tertuliana.



Finalmente, Marchante lanza una grave acusación contra sus antiguos compañeros, a quien amenaza con contar "todo lo que viví": "Carreras de drogas en baños y camerinos, alcohol, mentiras no informativas, órdenes de la dirección para desvirtuar aconteceres para mayor audiencia. Nepotismo. Endogamias amorosas para colocar novi@s. Peleas x la Publi...", asegura la periodista, que no ha recibido respuesta, por el momento, del programa de Telecinco.





Me da mucho asco que la gentuza de Salvame siga hablando de mi. Ayer el MATRATADOR MISÓGINO JJ, antes el COMPRADOR DE CRIATURAS E INVENTOR DE ENFERMEDADES, condenado x el TS. Xq esa OBSESIÓN? Mi vida está en derroteros profesionales distintos. NUNCA LE HICE LA PELOTA( sigo) — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020

AL ENANO PSICÓPATA, como exige. Jamás me doblegué en ese pozo de MALTRATO, BULLING Y MENTIRAS. Me largué, soy feliz, escribo de política, trabajo en la TV3......A qué viene esa OBSESIÓN ENFERMIZA? Dejarme en paz ya PANDA MISERABLE DE IGNORANTES Y AGRAF@S?????? — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) August 6, 2020