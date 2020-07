Nino: "Si el Deportivo y el Fuenlabrada juegan será una pachanga más que un partido"

El capitán del Elche CF, Nino, ha mostrado este miércoles su malestar por como se ha disputado la última jornada de la Liga de Segunda División y el aplazamiento del partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. El goleador franjiverde ha asegura que si, finalmente, se disputa el encuentro entre los gallegos, ya descendidos, y los madrileños, que con un punto le arrebatarían la sexta posición al Elche, el choque sería "una pachanga" más que un partido de fútbol.

"Con todos mis respectos, me da pena lo que ha sucedido. Tendríamos que estar celebrando la clasificación para el play-of y estamos a la espera. Yo me pongo en la piel de los jugadores del Deportivo y de lo que menos tengo ganas es de jugar un partido de fútbol y con todos los respectos, sería una pachanga", comentó la leyenda franjiverde.

Nino considera una "falta de respeto" las decisiones que se tomaron y ha recordado que "el fútbol no es solo una cuestión económica, hay unos sentimientos de una afición detrás. Además, jugando lo que nos estábamos jugando, nosotros salimos a disputar nuestro partido, a pesar de que tres días antes habíamos disputado un encuentro y habíamos estado en contacto con los futbolistas del Fuenlabrada. Aunque no lo parezca, nosotros teníamos miedo de estar contagiados. Creo que hay que mirar más por los futbolistas. Si la Segunda División de España está considerada la segunda mejor liga del mundo, creo que con todo esto que está sucediendo, ha quedado muy por debajo".

Sobre el hecho de tener que seguir entrenando sin saber que si van a disputar el play-off de ascenso, el delantero del Elche ha señalado que "somos profesionales y no nos queda otra que continuar entrenando".

Por su parte, el entrenador, Pacheta, ha indicado que "nosotros solo nos podemos centrar en el tema deportivo. No sabemos qué tenemos que hacer, si entrenar o dar descanso. El partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada ha perdido toda la fuerza. Tenía su momento y sólo hubo que ver con recibió su afición al Deportivo. De momento, lo único que podemos hacer es esperar, porque no sabemos si vamos a competir en el play-off y nos vamos de vacaciones. Somos claramente los perjudicados y más si el Deportivo decide no presentarse".