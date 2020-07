Piscinas y conjuntivitis: ¿Sabes cómo afecta el cloro a nuestros ojos?

No utilizar las toallas que anteriormente han sido usadas por otra persona. Esta medida es especialmente necesaria en el caso de los niños y las personas que practican deporte.

No compartir toallas con otras personas

No utilizar las gafas o lentes de otras personas

No llevar las manos a los ojos si no las hemos lavado antes. No sólo evita el contagio de la conjuntivitis, sino el de otras patologías relacionadas con la salud ocular