El hombre quemado y las rayas, el viral que da la vuelta al mundo

Cualquiera, sin quererlo, puede convertirse en trending topic o dar la vuelta al mundo convertido en meme en cuestión de minutos gracias a las redes sociales.



Que se lo cuenten a este bañista cuya imagen se ha convertido en viral, primero en Estados Unidos, y luego en el resto del planeta, por dos motivos: primero por lucir un ¿bronceado? de color rojo brillante que duele con sólo mirarlo y, segundo, por compartir baño, sin darse cuenta, con un grupo de rayas águila.



Las redes sociales, como era de esperar, se han cebado con él por su llamativo aspecto. "¿Es Satanás dándose un baño?" o "Hellboy metiéndose rayas" son algunos de los jocosos comentarios que se pueden leer en las redes.



Michael J. McCarthy fue quien grabó con su dron, en una playa de Florida, el momento en el que hombre pasaba cerca de estos animales. Y no parece que haya usado un filtro para realzar el color...





KEEP SWIMMING: Huge stingrays are seen swimming past Florida beachgoers who appear completely unaware of their passing. https://t.co/WCpbi6uY64 pic.twitter.com/jDegt4zTYf