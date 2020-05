Sanidad avanza que se eliminarán las franjas horarias en la fase 2

Las franjas horarias establecidas en la actualidad para regular la salida ordenada de los niños, los mayores de edad y los jóvenes y adultos que practican deporte en la calle desaparecerán para aquellos territorios que entren en la fase 2 del plan de desescalada, ha avanzado este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

En su comparecencia semanal ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Illa ha dado la razón al PNV, que en su solicitud para pasar a partir del próximo lunes a la fase 2 ha pedido la eliminación de estas franjas horarias. "Tienen razón", le ha concedido el ministro al diputado nacionalista Joseba Aguirretxea.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha matizado que las franjas horarias reservadas para los paseos de los mayores de edad y la actividad física al aire libre de personas consideradas más vulnerables ante la COVID-19 se mantendrá en la fase 2 del plan de desescalada, si bien deberán ser las comunidades autónomas o ayuntamientos los que las delimiten.

En la actualidad, sólo las islas canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa, junto a Formentera (Baleares), se encuentran en fase 2, mientras que el conjunto de los dos archipiélagos, así como Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón, Extremadura, Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, parte de Catalunya, las provincias castellanomanchegas de Cuenca y Guadalajara, así como ciertas áreas rurales de Castilla y León, aspiran a progresar a esta fase a partir del lunes.

El sábado pasado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una orden por la que flexibilizaba la práctica al aire libre de actividad física de todas aquellas personas de hasta 70 años a cualquier hora del día, con la única excepción de la franja horaria reservada entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 horas a los mayores de edad y personas más vulnerables ante la COVID-19.

Illa también ha señalado que están valorando flexibilizar aún más de lo inicialmente previsto las restricciones en materia de aforo para bares, restaurantes y comercios del 40 por ciento previsto hasta el 50 por ciento, otras de las demandas del PNV y que el ministro se ha comprometido a estudia. Pero algún margen tiene que haber, ha advertido Illa.



Pase a la fase 1

Por otro lado, Illa ha mostrado su confianza en que "en los próximos días" la "mayor parte" del país haya entrado en la fase 1 del plan de desescalada, momento en que el Gobierno declarará luto oficial por las más de 27.000 víctimas mortales provocadas por el nuevo coronavirus.

En la actualidad, sólo la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y la mayor parte del territorio de Castilla y León, incluidas sus capitales de provincia, permanecen en la fase 0, pero piden progresar a la fase 1 a partir del lunes próximo.

Illa ha asegurado que, hasta el jueves pasado, en España ya se han realizado 3.037.840 pruebas diagnósticas del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

El ministro ha informado de que la realización de test PCR ha aumentado un 18 por ciento en una sola semana, alcanzando ya una media de 42.000 pruebas diarias. Además, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad que, hasta el pasado 14 de mayo, se han llevado a cabo un total de 1.919.411 pruebas diagnósticas PCR.

"Es decir, estamos rondando ya los dos millones de pruebas PCR. A esta cifra hay que sumar la realización 1.118.429 test rápidos. Todo esto indica que, hasta el jueves pasado, se han efectuado en nuestro país 3.037.840 pruebas diagnósticas de Covid-19", ha enfatizado, para recordar que ya se han enviado a las comunidades autónomas 4,7 millones de unidades de test.



"Predecir el pasado es fácil"

Además, Illa ha respondido este jueves a las críticas del PP sobre la falta de previsión en la adopción de medidas frente al coronavirus que "predecir el pasado es muy fácil y la quiniela el lunes la acertamos todos", a la vez que ha negado que el ministerio oculte informes.

Gamarra ha hecho referencia a un informe del 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, que ya advertía de ese riego y que "ha desaparecido" de la web del ministerio. Según la diputada del PP, ese informe ya decía que el coronavirus no era una gripe, que era muy contagioso, su alta letalidad y sus complicaciones, unos datos que "permitían anticipar buena parte de lo que estaba por venir y que ustedes obviaron absolutamente".

El ministro ha destacado la "absoluta" transparencia del Gobierno y ha precisado que existen "multitud" de informes del CCAES en la web del ministerio que se van actualizando. "Y si se retira la versión anterior no es por ocultar nada", ha asegurado Illa, quien ha dicho estar dispuesto a remitir a la diputada "todas las versiones de los informes", pero ha considerado que si hay información actualizada "no es prudente" mantener información "que ya sabemos que no es del todo cierta".

El ministro ha señalado que "gracias al trabajo incansable" de la comunidad científica cada vez se tienen nuevos datos del coronavirus y ha precisado que lo que se sabía el 10 de febrero no es lo que se sabe el 21 de mayo, ni lo que se sabrá el 21 de junio. "Tengamos altura en esto", ha pedido el ministro, quien ha dicho que su equipo le había pasado declaraciones de una presidenta de comunidad autónoma del 26 de febrero, "pero no se las voy a leer porque no voy a hacer lo que usted hace conmigo".

Illa ha recordado que "como viene siendo habitual y no por falta de ganas voy a dejar sin respuesta aquellas consideraciones más propias del debate político porque no estamos en tiempo de hacerlo, tiempo habrá de que entremos en la discusión política".