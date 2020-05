El Gobierno autoriza las obras de reforma de viviendas y locales siempre que no haya vecinos en su interior

El Gobierno autoriza las obras de reforma de viviendas y locales siempre que no haya vecinos en su interior

El Ministerio de Sanidad ha modificado la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspendió la realización de determinadas actividades relacionadas con obras en edificios en los que exista riesgo de contagio por el Covid-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. A partir de hoy, se autorizan las obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren los trabajos, siempre que se cumplan una serie de condiciones.

Está limitada la circulación de los trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas y se deben adoptar todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble. El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas, se debe producir al inicio y a la finalización de la jornada laboral.

Los trabajadores deben adoptar las medidas de prevención e higiene frente al coronavirus indicadas por las autoridades sanitarias. Asimismo, en todos los casos exceptuados, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras.

Hasta ahora, podían realizarse estas obras solamente en caso de que se pudieran sectorizar las zonas de acceso a las viviendas o locales. LA Orden está vigente hasta la finalización del periodo de estado alarma y sus prórrogas o hasta que existan circunstancias de salud pública justifiquen la aprobación de una nueva Orden que modifique los términos de la presente.

La patronal Andimac ha instado al Gobierno, por sus parte, a aclarar las fechas de desescalada para el sector de la reforma y la rehabilitación, después de que el Gobierno levante parte del veto impuesto a las obras que no sean de urgencia en edificios de vecinos, de manera que desde hoy se permiten en viviendas o locales vacíos siempre que se restrinjan al máximo las posibilidades de contacto.

La patronal reconoce que se trata de un primer paso en la buena dirección, aunque muy restrictivo, tras la confusión que generó, tanto a nivel de empresas constructoras y rehabilitadoras como tiendas de materiales, el plan para la transición hacia una nueva normalidad anunciado la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que no había ninguna mención a las obras de reforma y rehabilitación, prohibidas en una orden anterior.

Andimac estima que esta apertura puede representar en torno al 30% del potencial del mercado que había antes del confinamiento. Sin embargo, pide más transparencia sobre la progresión en las fases de desescalada para que las empresas de reforma y rehabilitación puedan llevar a cabo una adecuada política de gestión de ERTE, una correcta planificación en torno a sus necesidades operativas y de liquidez, una óptima política comercial€ En definitiva, para que estas compañías, que representan más del 40% de la construcción y dan empleo a unas 500.000 personas, puedan elaborar sus planes de negocio para sobrevivir en un momento tan crítico como el actual.

La patronal reitera la importancia de este tipo de obras para la reconstrucción económica de España y recuerda que el bloqueo de estas actividades podría llegar a eliminar de forma directa (construcción) e indirecta (toda la cadena de suministro e industrial) más de 5 puntos del PIB.

Finalmente, Andimac critica que la orden de Comercio para la fase 0 de la desescalada no se ajusta a las necesidades de sectores comerciales clave, como las tiendas de cerámica, baños y cocinas, ya que por sus necesidades expositivas estas tiendas son significativamente más grandes.

De hecho, el Código Técnico de la Edificación (CTE) regula en su documento de seguridad 2 metros cuadrados por cliente como tope de aforo para comercio general y 5 metros cuadrados para modelos como las tiendas de materiales. Por tanto, la patronal remarca que para el sector de la reforma y la rehabilitación los 400 metros deberían incrementarse hasta los 1.000, siempre que se cumplan el resto de los criterios y que, sobre todo, no haya más de un cliente por vendedor.

De esta forma, en una tienda media, de 800 metros cuadrados, puede haber uno o dos vendedores, lo que implicaría uno o dos clientes, a razón de unos 200 metros cuadrados por persona.