Así reaccionan en Crevillent a la primera salida de los menores

En Crevillent este primer contacto con el exterior para los niños también ha sido reseñable, ya que podían verse niños corriendo por las calles y había cierta alegría. Incluso hay vecinos que señalan a este diario que "parece el Domingo de Ramos que finalmente no pudimos tener". Cruz Roja y Protección Civil está entregando, además, mascarillas a los niños del municipio alfombrero en entornos como plazas y avenidas. Los parques también están clausurados en Crevillent, al igual que las instalaciones deportivas.

Lo cierto es que la mayoría coinciden en que no se han formado aglomeraciones como sí ha ocurrido en ciudades grandes como Alicante o Elche, teniendo en cuenta, además, que una parte de la población también reside en el extrarradio donde las zonas para pasear son más amplias. El edil de Seguridad Ciudadana, Josep Candela, señala que la policía sólo ha tenido que advertir en dos ocasiones porque había miembros de varias familias hablando entre ellos sin cumplir las distancias mínimas.

Davinia López ha salido con sus tres hijos de 4, 6 y 9 años. "Han salido un poco sin ganas, con mascarilla y sabiendo que no podian tocar nada ni acercarse a nadie. Son niños muy activos y hoy han salido tranquilos y sin separarse de mi lado, pero mi hijo de 6 años me ha dicho que no quiere salir más, que no quiere morir, supongo que eso vendrá de lo que escucha en las noticias", apostilla esta crevillentina, que considera que poco a poco se irán acostumbrando a esta forma "tan rara" de salir.

Cristina González tiene la sensación de que el hoy era como "el Día de Reyes con todos los nenes estrenando juguetes, con una sonrisa en la boca pero una experiencia medio amarga porque la sensación todavía no es de total seguridad, pero han salido a disfrutar de la naturaleza y disfrutar de un paseo, y en todo momento ha estado controlado por Protección Civil y Policía Local".

Mohamed Zirar ha salido a pasear con su hija cerca de su domicilio en la Ronda Sur y asegura que ha sido una decisión positiva. "Mi hija se puso muy feliz, al saber que después de casi 7 semanas en casa podrá salir a pasear durante una hora al día con su bicicleta y se lo ha pasado muy bien", apunta este vecino.