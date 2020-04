Los sanitarios del Hospital General denuncian falta de material de protección

Escasez de medios para combatir contra el coronavirus. La sección sindical (UGT) del Departamento de Salud del Hospital General de Alicante denuncia falta de material de protección con el que lidiar con la pandemia y reclama más batas, mascarillas y guantes.

Además, corrige a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que en una rueda de prensa dada el pasado jueves afirmó que no faltaba material "a excepción de batas". "Y si falta, se debe solicitar a Gerencia", apuntó. Aferrándose a esta última frase, el Departamento de Salud ha expuesto todas las necesidades que faltan por cubrir en el Hospital General.

El colectivo ha denunciado que las mascarillas quirúrgicas siguen estando restringidas. "No se pueden cambiar lo que se debería porque en teoría no duran más de unas cuantas horas, exigimos una por turno", apuntan. En esta línea también hablan de las mascarillas FFP2: "Solicitamos que ningún profesional tenga que acercarse a un paciente con Covid-19 sin este material para evitar contagios". El Departamento de Salud, del mismo modo que con las mascarillas, también se hace eco de que los guantes siguen restringidos. "Tienen que cambiarse, es un material básico que no puede restringirse", explican.

En este sentido, la denuncia también aborda la carestía de batas: "Dada la falta de batas verdes, se están usando para sustituirlas batas de quirófano de tela y éstas no repelen", avisan preocupados. "Estamos totalmente en contra de la esterilización de batas impermeables", denuncian al tiempo que proponen la utilización de "buzos" como lo están haciendo otros departamentos de la Comunitat Valenciana.

