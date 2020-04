Sanidad niega que se haya utilizado material de protección no homologado

El hospital de campaña de Alicante permitirá disponer a partir de la semana próxima de 240 camas más para hacer frente a la pandemia.

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, negó ayer de manera tajante que se haya utilizado material de protección frente al Covid-19 sin homologar en el Hospital de la Vega Baja, en Orihuela, tal y como denunciaron trabajadores de este centro sanitario el viernes y publicó ayer este periódico. La responsable autonómica reiteró que «ese material no se ha utilizado nunca», precisamente por no tener la debida homologación, pese a que han trascendido imágenes donde aparecen sanitarios con las batas que han desencadenado la queja.

Preguntada directamente por esta controversia en la comparecencia que realizó ayer a mediodía acompañada de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, la titular de Sanidad admitió que al Hospital de la Vega Baja habían llegado esas batas, pero insistió en que no llegaron a utilizarse. Según dijo, fueron confeccionadas de manera altruista por «una persona con mucha generosidad» -un empresario de la misma comarca, tal y como se publicó ayer-, en principio para un centro privado. No obstante, alrededor de una veintena de batas fueron llevadas a través de este mismo particular al centro hospitalario oriolano, por lo que, según Barceló, siguiendo el protocolo habitual, el material fue examinado por la Comisión de Salud del departamento.

Sin embargo, reiteró la consellera, esa comisión «no ha determinado nunca nada» al respecto de ese material, por lo que el personal «no ha hecho uso» del mismo. Barceló hizo hincapié en que esas batas «no tienen homologación ni certificación, ni se han utilizado». La responsable autonómica recalcó que únicamente se hizo constar la llegada del material y se trasladó a la citada comisión «por respeto a esta persona, que tan generosamente había confeccionado esas batas», las cuales, insistió, «no se utilizaron».

Los mismos trabajadores que denunciaron el viernes la llegada de estas batas sin homologar señalaron que habían optado por no utilizarlas, al dudar de su fiabilidad y comprobar que no eran impermeables. Además, mostraron su malestar por, según aseguraban, las indicaciones recibidas para lavar y reutilizar otras batas sí homologadas pero que, según su fabricante, eran de un solo uso, un extremo que la dirección del departamento negó el mismo viernes. También criticaron el deterioro de material como viseras protectoras por su reutilización.

Fuentes del departamento sanitario oriolano insistieron ayer en que «el Hospital Vega Baja cuenta con un stock suficiente de equipos de protección individual proporcionando cada material acorde a las necesidades propias de las unidades de hospitalización o servicios especiales como UCI o Urgencias y en función de las características de los pacientes que se atienden». Asimismo, sobre la reutilización de material como ciertos tipos de batas, afirmaron que «se siguen las recomendaciones especificadas del fabricante, que permiten su lavado, desinfección o esterilización», y que estas batas «son sometidas a procesos de desinfección supervisados por la Unidad de Prevención y Riesgos Laborales para observar como se comportan los tejidos y asegurar que no pierdan sus propiedades, como la impermeabilidad». También se reafirmaron en las declaraciones de Ana Barceló sobre las batas donadas por un particular, recalcando que «nunca se llegaron a utilizar y por supuesto no se han adquirido más».

Apertura inminente

Por otro lado, Gabriela Bravo detalló en la comparecencia conjunta con Ana Barceló que el hospital de campaña de Alicante contará con 240 camas, de las 798 que en total suman los tres recintos provisionales. Estas casi 800 plazas, según la consellera, permitirán incrementar en más de un 29% la disponibilidad de recursos libres y en más de un 9% la capacidad total de los centros sanitarios de la Comunidad, lo cual hará posible una mejor respuesta a la pandemia.

Bravo defendió la decisión de levantar instalaciones modulares, en lugar de habilitar determinadas dependencias fijas como pabellones, porque así se aprovechan «todas las capacidades logísticas» de los hospitales. Al mismo tiempo, dijo, se refuerzan esos centros sanitarios y, al haber uno por provincia, se actúa en todo el territorio.

Las mascarillas gratuitas para personas de riesgo se repartirán a partir de mañana

Ana Barceló anunció que las farmacias tendrán a partir de mañana las mascarillas que la Conselleria de Sanidad ofrecerá de manera gratuita a todos los mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana y personas de riesgo como pacientes oncológicos o afectados por enfermedades crónicas, y que podrán adquirir en las farmacias. No obstante, la consellera llamó a «la responsabilidad» y a que no acuda todo el mundo a por ellas el mismo día, entre otras cosas para evitar aglomeraciones y mantener la distancia social obligada por las circunstancias. Las personas a las que ampara la medida podrán retirar las mascarillas que les corresponden presentando su tarjeta SIP en la farmacia, sin un límite de fecha, e incluso podrán hacerlo en su nombre terceras personas -evitando salidas de casa innecesarias-, presentando la tarjeta SIP de quien tenga derecho a adquirirlas. La medida ha sido acordada entre la Conselleria y los Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad, y supone destinar 3.600.000 mascarillas a las franjas de población más vulnerables por su edad o su estado de salud, tres unidades para cada uno de los 1.200.000 beneficiarios. Barceló recordó que el uso de mascarillas es para las salidas al exterior que se precisen, pero que «dentro de casa no son necesarias».

