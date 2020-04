Hosbec exige a Gobierno y Consell una reforma del sistema fiscal para salvar al sector hotelero

La patronal hotelera Hosbec ha reclamado a la Administración, central, autonómica y local, la urgencia de poner en marcha un serie de medias que amortiguen la angustiosa situación en la que ha quedado el sector hotelero, cerrado ya desde hace un mes y abocado a no tener ingresos en las próximas semanas e incluso meses, porque nadie sabe cuando se podrá volver a viajar. Entre la medidas destaca la petición de una reforma del sistema fiscal y acciones para garantizar la cadena de pagos, hoy rota por algunos turoperadores. Los hoteleros advierten de que si no se salva al turismo, la salida de la recesión será imposible en la provincia y en la Comunidad Valenciana.

Los hoteleros proponen la protección de la cadena de pagos. "Si se quiebra esta cadena, fallará todo el sistema por lo que hay que legislar en este sentido", sostienen en un comunicado hecho público esta mañana. Renegociación de hipotecas y otros instrumentos financieros sin burocracias administrativas ni impuestos adicionales.

Flexibilización del mercado de trabajo: "ahora más que nunca es cuando hay que posibilitar un trabajo flexible y adaptado a las circunstancias. Los empresarios cuidamos de nuestros trabajadores y son imprescindibles para esta recuperació Reestructuración de la política fiscal: no podemos mantener las mismas reglas fiscales para un juego que ha cambiado. "Antes de volver a escenarios de elevada presión fiscal es necesario dejar de asfixiar a las empresas durante todo el proceso que dure la recuperación".

Defensa del turismo como motor de actividad económica. Ni España, ni la Comunidad Valenciana tendrían el nivel de prosperidad que tienen hoy sin el turismo. Políticas de promoción eficaces basadas en la nueva realidad turística.

La emergencia sanitaria está siendo el principal caballo de batalla en esta crisis del Covid19 y hasta que no esté controlada no se podrán dar los siguientes pasos. "Por ello el sector hotelero se ha implicado desde el minuto cero de la crisis, en primer lugar responsabilizándose del cierre de establecimientos antes incluso que el propio Gobierno, y en segundo lugar cediendo miles de camas hoteleras para las necesidades sanitarias y colaborando en donaciones, compras de material y posibilitando el descanso al personal sanitario, nuestros #héroessincapa, que de manera infatigable está luchando contra el virus en la primera línea", aseveran la patronal.

"Todos, gobiernos, empresarios y trabajadores debemos empezar a trabajar muy duro para que los plazos de recuperación se acorten lo máximo posible y se permita la supervivencia del mayor número de empresas. Sólo si las empresas se mantienen a salvo, se permitirá mantener a salvo el empleo".

El turismo ha sido el primer afectado y sus efectos pueden que salga por la propia sociabilidad de la actividad. "Salvo que se produzca el milagro de la vacuna o la cura en el corto plazo, no hay otro escenario que aprender a convivir con este riesgo y modificar nuestros hábitos de comportamiento hacia modelos no conocidos hasta el momento", advierte Hosbec.

"Cuando un sector supone el 14% del PIB no sólo no se puede pensar en 'sacrificarlo' sino que no hay otra opción que trabajar duro para su recuperación. No nos resignamos a ser la bendición del país cuando las cosas van bien, pero una debilidad cuando ocurren desgracias inesperadas como el Covid19".

Las medidas presentadas no sólo atienden a la emergencia de estos días sino que se estructuran para dar cobertura a un amplio periodo de la recuperación. Son medidas tendentes a responder, es decir a afrontar la situación actual y gestionar la continuidad. Son también medidas tendentes a recuperar, a aprender y conseguir emerger más fuertes; y por último también se recogen medidas tendentes a prosperar, a prepararse para una nueva realidad que será distinta de todo aquello que hemos conocido hasta el momento.