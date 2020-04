El Código Civil permite hacer el testamento desde casa en caso de una pandemia como la del Covid-19

El testamento común más utilizado hoy en día es aquel que se realiza ante notario. Durante días puede resultar algo complejo debido a la cuarentena, por lo que la ley prevé una excepción para que una persona pueda otorgar testamento abierto sin la presencia de un notario: el artículo 701 del Código Civil prevé que, "en caso de epidemia, puede otorgarse el testamento sin intervención de notario ante tres testigos mayores de 16 años". según informa el bufete de abogaos Dpj.

Con la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, nos encontraríamos ante este supuesto, por lo que sería posible realizar este testamento en pleno confinamiento y sin abandonar la vivienda. Podría llevarlo a cabo cualquier persona, este o no esté afectada, por ejemplo, de coronavirus, ni condicionarlo a que después de testar, falleciera durante el tiempo de epidemia o por otra causa.

Si se opta por otorgar testamento en este supuesto, es importante que el testamento se escriba. En caso de no ser posible, ya sea porque los testigos no sepan escribir o porque no puedan en ese momento, sería válido el testamento, aunque no este escrito, siempre y cuando estén presentes los testigos que recoge la ley. No obstante, dado el momento tecnológico en el que nos encontramos, es aconsejable que la voluntad del causante quede clara y podríamos por ejemplo grabar esa voluntad mediante voz o video.

En caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años. Artículo 701 redactado por Ley de 24 de abril de 1958, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil («B.O.E.» 25 abril).