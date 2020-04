Hacienda espera casi 800.000 declaraciones de la Renta en la provincia de Alicante

La campaña de la Renta arranca este miércoles, a pesar de la situación generada por la declaración del estado de alarma para frenar al Covid-19, con la previsión de que se presenten 799.606 declaraciones en la provincia, lo que supondrá un aumento del 2,4% sobre las cifras del año pasado, de acuerdo con las estimaciones de la Agencia Tributaria.

De ese total, hasta 551.633 resultarán a devolver, por un importe total de 367 millones de euros, un 4,5% más, mientras que el resto serán negativas o a ingresar, lo que supondrá a estos contribuyentes el desembolso de hasta 446 millones de euros, un 6,1% más.

A nivel nacional, se prevén más de 21 millones de declaraciones, de las que 14,6 millones serán a devolver. De esta forma, Hacienda abonará a los contribuyentes 10.686 millones de euros y cobrará de aquellos a los que le salga a ingresar 12.798 millones.

A pesar de las peticiones para alargar los plazos, la Agencia Tributaria mantiene, de momento, el calendario, lo que supondrá que la campaña finalizará el 30 de junio. Al respecto, desde el Ministerio de Hacienda señalan que, precismente, "en el contexto actual de emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta que el 88% de los contribuyentes presentan sus declaraciones por internet, se ha considerado especialmente importante mantener las fechas de inicio de campaña previstas, de manera que los contribuyentes puedan ir recibiendo cuanto antes sus devoluciones". Así, el Gobierno prevé que las primeros ingresos se efectúen el próximo 3 de abril.

Mejoras en el programa

Por otro lado, desde la Agencia Tributaria destacan las mejoras introducidas este año en el programa informático y la aplicación móvil para confirmar la declaración. Por ejemplo, los aplicativos cuentan con un nuevo sistema de identificación asistida. Frente al anterior selector de identificación, en el cual el contribuyente tenía que elegir entre las distintas opciones, el nuevo sistema va guiando al contribuyente con preguntas sencillas en función de sus preferencias.

También en el momento de acceso a los distintos servicios de la Campaña de Renta, se va a solicitar a los contribuyentes la ratificación (o modificación) de su domicilio fiscal actual, evitando dudas que surgían en ocasiones a los contribuyentes al tener que incluir el domicilio ya dentro de la declaración, cuando el resto de la información a incorporar hacía, lógicamente, referencia a la situación en el año de devengo del impuesto, el anterior al de la presentación.

Otra de las novedades del programa Renta Web es el establecimiento de un sistema de captura de datos de inmuebles más fácil e intuitivo, de manera que sólo se mostrarán las casillas específicas de cada caso, en función del uso que en cada momento se haya dado a cada inmueble.

Además, para el caso de arrendadores, se solicita un mayor desglose de gastos y se les ofrece la posibilidad de identificar voluntariamente el NIF del proveedor de cada bien o servicio que ha generado el gasto, lo que permite agilizar, en su caso, la tramitación de la devolución. Además, la inclusión detallada de una serie de datos permitirá que el propio sistema calcule el gasto deducible en concepto de amortización al que tiene derecho el contribuyente por los inmuebles alquilados, lo que permitirá también determinarlo automáticamente en los próximos años.



Atención telefónica y cita presencial

Debido al estado de alarma, este año el programa "Le Llamamos" para la confección telefónica de la declaración se ha retrasado, por lo que no podrá solicitarse hasta el 5 de mayo y la atención no se prestará hasta el día 7, si no se prolonga el confinamiento. Igualmente, la atención presencial se iniciará el 13 de mayo.