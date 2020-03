Los médicos de familia y pediatras temen un desmantelamiento de la Atención Primaria

La Sociedades Científicas de Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría de la Comunidad Valenciana han trasladado a la Conselleria de Sanidad su "preocupación" por las "posibles medidas radicales que pudieran conllevar el cierre de centros de salud, trasladando a los profesionales a otras áreas, como hospitales u hospitales de campaña.

Ambas entidades sostienen que "no cuestionamos la necesidad de habilitar estas medidas excepcionales, pero asumirlas a costa de desmantelar la Atención Primaria, dejando de dar servicio y seguimiento a nuestros pacientes en dichos centros de salud, con la consiguiente pérdida de oportunidad de hacer un correcto seguimiento de los casos respiratorios leves y del resto de enfermedades crónicas y pacientes que precisan de nuestra atención, tanto en consulta como en domicilio, nos parece temeraria y un grave error, puesto que constituyen elementos esenciales en la gestión de esta crisis sanitaria".

Una Atención Primaria poderosa, recuerdan, "es, probablemente, el mejor diseño para dar respuesta a esta pandemia. Los hospitales no solo precisan más recursos sino que alcanzan su máxima eficiencia cuando únicamente llegan aquellos pacientes que los necesitan".

Por este motivo, "se hace imprescindible que previamente hayan sido evaluados por los profesionales de Atención Primaria y atención continuada".

Estas sociedades creen que alguna de las directrices "puede entrar en conflicto, ya que por una parte ha entrado a funcionar una agenda de seguimiento telefónico a la que pueden acceder los pacientes, y por otra parte, se están empezando ya a cerrar algunos consultorios y se prevé un plan de contingencia de cierre de centros de salud que dejen a barrios completos sin la asistencia longitudinalidad que la Atención Primaria ofrece en el día a día".

Ambas sociedades científicas reclaman a la Conselleria de Sanidad "que no se olviden de cada una de las partes de la cadena y de la importancia de cada una de ellas, pero sobre todo que no olviden que la mayoría de los ciudadanos nos necesitan cerca de ellos, a cualquier hora, en sus barrios, visitándolos en su casa". "Entendemos el desbordamiento de los hospitales y la necesidad de buscar soluciones como los hospitales de campaña y hoteles medicalizados, pero allí pueden trabajar médicos de todas las especialidades y no solo los médicos de familia. No por vestir un santo, hay que desvestir a otros", sostienen.

