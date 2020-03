El bipartito de Alicante rechazan las 26 enmiendas pendientes al Presupuesto municipal de 2020

Todas las enmiendas al Presupuesto presentadas al Pleno de esta mañana, que por primera se celebra por vía telemática, han sido rechazadas por el bipartito de Alicante, al que se ha unido Vox en la mayoría de las votaciones parciales (salvo en propuestas puntuales como la posible compra del cine Ideal, donde se han abstenido). En cambio, Unidas Podemos y Compromís han votado en bloque a favor de sus enmiendas que han llegado hasta el Pleno, frente a la abstención técnica de los socialistas, que junto a Vox han decidido retirar las enmiendas que no le fueron admitas en la Comisión de Hacienda de la pasada semana.

Así, en un extraordinario pleno con todos los concejales participando desde casa (salvo el alcalde, Luis Barcala, que sí ha ocupado su habitual posición en el Salón de Plenos), la Corporación ha vuelto a rechazar nueve propuestas de Unidas Podemos y 17 de Compromís. Ahora es el turno del debate, y posterior votación, del conjunto de Presupuesto. Todo apunta a que se aprobará inicialmente con el voto a favor de bipartito, junto a la abstención del PSOE, Compromís y Vox, frente al rechazo de Unidas Podemos. Así, al menos, es como votaron en la Comisión de Hacienda del pasado miércoles.

En el turno de intervenciones referente a las enmiendas, Rafa Mas (Compromís) ha criticado la falta de "negociación" del Presupuesto, a la vez que ha puesto en valor las iniciativas de su formación por apostar "aún más por los servicios públicos", como a creación de una nueva escuela infantil, más aulas de estudio y centros sociales en los barrios. "Se necesita cohesionar y hacen falta más servicios públicos. Las enmiendas son fruto del trabajo con la ciudadanía. Pese a todo, mantenemos nuestra máxima lealtad con el Gobierno local", ha señalado Mas.

Por su parte, desde Unidas Podemos, Vanessa Romero (afectada por el coronavirus), ha reiterado que en su grupo "no gustan estas cuentas, como tampoco les gustan a ustedes", a la vez que ha subrayado que no es el Presupuesto para "salir a esta situación", en alusión a la crisis derivada del coronavirus. "Todos hablan de la pandemia, pero este Presupuesto no incluye ni un euro para luchar contra la crisis. Por eso pedimos reelaborarlo para que se ajuste a la realidad", ha apuntado Romero.

En la abstención se ha posicionado el PSOE. Su portavoz, Francesc Sanguino, quien ha apuntado que la sociedad se enfrente a su "segunda tragedia" tras la Recesión económica que arrancó en 2008. "Hoy cualquier enmienda esta devaluada como el resto del Presupuesto. Retiramos las enmiendas para que en sucesivas modificaciones se utilice ese dinero para fines sociales. Tendemos la mano para no ser un obstáculo en la recuperación de la ciudad. Apostamos por la unión municipal, pero lo haremos desde al exigencia y la crítica institucional. Les pedimos que no se enroquen en el partidismo, que pongan las miras altas", ha añadido Sanguino.

Desde Vox, que en la mayoría de enmiendas se ha colocado en el "no" junto al bipartito, ha señalado que "este Presupuesto no gusta a nadie, pero no se puede retrasar más el asunto". "Consideramos que el dinero debe repercutir en los alicantinos y no en la Memoria Histórica, en cuestiones animalistas o en más subvenciones. El dinero de los impuestos está para ayudar primeros a los alicantinos. La situación actual requiere de medidas extraordinarios", ha afirmado Mario Ortolá.

En el "no" se ha instalado el bipartito durante toda la votación de enmiendas. Desde Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez ha considerado que se trata de "uno de los mejores Presupuestos de los últimos años". A su juicio, "son la base de un proyecto de ciudad solido, con ejes como crear empleo y la mejora de servicios municipales". Según Sánchez, "este gobierno adoptara todas las medidas para hacer frente a la situación derivada del Covid-19, para luchar contra la nueva y dura realidad". Por último, ha defendido que retirar el Presupuesto y confeccionarlo de nuevo suponía "no tener cuentas" en todo el año por la compleja tramitación administrativa.

Mientras, desde el PP, la edil de Hacienda, Lidia López, ha explicado que las enmiendas rechazadas por el gobierno "carecen de sentido o interfieren en proyectos que tienen carácter plurianual por lo que se hacia inviable su aceptación".

El pleno ha arrancado con la Corporación aprobando por unanimidad la propuesta de acuerdo de la Alcaldía para que la celebración de los Plenos, comisiones, Juntas de Gobierno Local y otros órganos colegiados "se realice por medios telemáticos en tanto persistan las circunstancias que han determinado la declaración del estado de alarma provoca a por el coronavirus Covid-19".