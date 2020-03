Los farmacéuticos alicantinos piden al Gobierno material de protección frente al virus

La Unión de Trabajadores de Farmacia de Alicante y la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Alicante solicitan al Gobierno medidas de protección para poder seguir desarrollando su labor sanitaria con la mayor seguridad para ellos y las más de 700.000 personas que diariamente acuden a las oficinas de farmacia en la provincia de Alicante.

El colectivo farmacéutico, tras las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, solicita compresión y ayuda, pues es necesario que estos profesionales, 3.242 en la provincia, dispongan de material de protección para desarrollar con todas las garantías su labor profesional.

Los presidentes de ambas entidades, Manuel Sicilia y Ángel Vives, han remitido un escrito al director general de Farmacia y Productos Sanitarios, Juan Manuel Ventura, para solicitar esta protección y poner en conocimiento la realidad que vive este sector imprescindible.

"No queremos ser un medio propagador más, por la farmacia de proximidad pasa población asintomática y portadora, población sensible e incluso de alto riesgo, que está muy expuesto. Pedimos este material por bien de la sociedad, para protegernos no solo los trabajadores sino para evitar el contagio y salvaguardar el servicio", ha manifestado, Manuel Sicilia, presidente de la Unión de Trabajadores de Farmacia de Alicante.

"Los trabajadores de farmacia queremos colaborar, si se contagian titulares y trabajadores la farmacia tendrá que cerrar, y en muchas poblaciones la farmacia es el único centro sanitario. Queremos evitar contagios y el cierre de farmacias, estamos y seguiremos luchando lo imprescindible para superar esta crisis sanitaria, pero necesitamos la protección por parte del Gobierno para llevarlo adelante", ha concluido Ángel Vives, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Alicante.