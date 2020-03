La oposición abre el camino a aprobar los Presupuestos de Alicante: sólo Unidas Podemos vota en contra en la previa del Pleno

Con mascarillas, aunque no la mayoría, y en un escenario nada habitual se ha celebrado este miércoles la Comisión de Hacienda previa al Pleno de Presupuestos del próximo lunes, que por primera vez se celebrará por vía telemática.

En la votación del documento surgido tras la fase de enmiendas, el bipartito se ha quedado solo en el "sí", aunque ha conseguido la abstención del PSOE (9 ediles), Compromís (2) y Vox (2). En el "no" se ha instalado Unidas Podemos (2). Con todo, la votación definitiva llegará este próximo lunes, en el primer pleno por vía telemática de la historia de la ciudad de Alicante. De repetirse la votación en cinco días, Barcala sacará adelante por segundo año los Presupuestos municipales. En ambos casos, estando en minoría frente a la oposición.

La comisión, en este caso, ha sido presencial, pero siguiendo las recomendaciones de seguridad por el coronavirus. Por ese motivo se ha celebrado en el Salón de Plenos, al que sólo han podido acudir un representante de cada grupo municipal. Eso sí, con una salvedad, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha seguido la sesión desde su casa, ya que se encuentra en cuarentena por el coronavirus. Parte de los presentes han acudido con mascarilla, entre ellos, el alcalde, Luis Barcala; la concejala de Hacienda, Lidia López, y técnicos municipales.

Durante la mañana, se han puesto sobre la mesa el casi centenar de enmiendas presentadas por los grupos de la oposición (20 el PSOE, incluida una a la totalidad, 28 Unidas Podemos, 27 de Compromís y 18 de Vox) al proyecto de Presupuestos impulsado por el bipartito de Alicante. Eso sí, del total, apenas el 40% de las enmiendas pasaron el filtro previo de los técnicos de Hacienda, que proponían rechazar 38 de las 93 propuestas realizadas por el PSOE, Unidas Podemos, Compromís y Vox. Fuentes municipales aseguran que los socialistas finalmente han retirado sus propuestas al no encajar con el contexto actual provocado por la crisis del coronavirus.

Entre esas propuestas que no cumplen con los requisitos técnicos se encuentran algunas que, antes de la irrupción del Covid-19, parecían decisivas para el signo del voto de Vox, la formación que todo apuntaba podía salvar el Presupuesto del gobierno de Barcala. Por ejemplo, Hacienda descarta por motivos técnicos la petición de los ultras de suprimir el presupuesto para el servicio de asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género y de recortar la partida de apoyo al movimiento LGBTI.

Reacciones



Nada más finalizar la comisión, han empezado a sucederse las reacciones. La primera la del portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, quien ha defendido el "no" de su formación al documento: "Este Presupuesto está desfasado. La propia edil de Hacienda, Lidia López, ha dicho que no le gusta ni al equipo de gobierno. Es un Presupuesto que sale sin diálogo, solo pactado por la ultraderecha. Hace falta uno nuevo, que también esté participado por la ciudadanía, y que se dedique a atajar la emergencia social y económica que se nos viene encima. En definitiva, a no dejar a nadie atrás".

Por su parte, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha explicado la abstención de su grupo: "Nos hemos abstenido, pero no porque nos gusten los Presupuestos, sino por lealtad institucional, por nuestro compromiso por los alicantinos, y más en esta situación actual. Barcala y el conjunto del bipartito tienen que poner mucho más de su parte para llegar a acuerdos, no tienen que caer en los juegos de la extrema derecha, recortando en Cooperación Internacional".