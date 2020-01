OT 2020 arranca esta noche en La 1 de TVE

Desde que finalizó la pasada edición de Operación Triunfo, han habido muchas especulaciones sobre si el concurso tendría una nueva entrega. Finalmente, y contra todos los pronósticos, esta noche en La 1 de TVE dieciséis nuevos concursantes entrarán en la Academia para formar parte de la historia del talent show.



La undécima edición de OT nace con importantes novedades en los miembros del jurado y los profesores. El fichaje más esperado es el de Nina, directora de la Academia en las primeras ediciones y que ahora vuelve para valorar a los aspirantes. Junto a ella, estará Javier Llano, director de las emisoras musicales del Grupo COPE, Natalia Jiménez, de La Quinta Estación y «Portu», exvocalista de Modestia Aparte.



Otras de las principales novedades es que cambiará el formato del programa, ya que no habrá un número máximo de nominados y el favorito de la semana podrá ser propuesto a la votación de la audiencia por el jurado.



Por otra parte, las reacciones en Twitter ante el inminente estreno de OT 2020, no se han hecho esperar, algunas de ellas, de los extriunfitos.





A partir de hoy les toca a ellxs empezar a vivir un sueño.



A partir de hoy les toca que les deis tanto amor como nos disteis a nosotrxs.



Ojalá volver dentro de nuestra cabaña tan solo por un día.



Hoy empieza #OT2020 .



Mucha mierda @OT_Oficial — Miki Núñez (@mikinunez) January 12, 2020

Empieza vuestro sueño.

Vivan, disfruten y expriman cada momento al máximo.

Hoy es el día para comenzar a crecer y aprender tanto musical como personalmente.

Confíen en ustedes mismos y no pierdan nunca la ilusión ????????????

VAMOS ALLÁ #OT2020

?????????????????????? — Marilia (@mariliamonzon) January 12, 2020

Estoy deseando conocer ya a las personas que @OT_Oficial me va a regalar este año.

Gracias a #OT2017 encontré personas que han acabado siendo amigos y de #OT2020 no espero menos.

Operación Triunfo no es solo lo que pasa dentro de la academia, también es todo lo que surge fuera. — Miguel Mesa ? (@MiiguelMesa) January 12, 2020

#OT2020

Esta noche vuelve el programa que desde pequeña siempre me ha marcado, desde la primera edición, y ahora a disfrutar de otra edición más! @OT_Oficial @ManuGuix @NoemiGaleraN @PabloWessling pic.twitter.com/8LKHwNifZ4 — Judith? (@JudyBojaaniista) January 12, 2020