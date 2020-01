Globos de Oro: Sigue la llegada de los nominados a la Alfombra Roja

La primera gran cita cinematográfica del año ya está preparada. La alfombra roja de los Globos de Oro 2020 recibe a gran parte de las estrellas de Hollywood, en un evento en el que todos los actores y actrices buscan lucir sus mejores galas. La antesala de los Oscars permitirá observar algunas de las tendencias de moda que serán la tendencia a seguir en el 2020 recién estrenado.

Sofía Vergara, Salma Hayek, Ana de Armas, Scarlett Johansson, Charlize Theron, Margot Robbie, Kerry Washington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Tiffany Haddish o Glenn Close serán algunas de las grandes protagonistas de la alfombra roja y acapararán los focos de los centenares de fotógrafos y curiosos que acercarán al Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles.

¿Quién será la mejor vestida de la alfombra roja? Además de las ya citadas, también podremos ver a Cate Blanchett, Reese Witherspoon, Naomi Watts, Rachel Weisz, Dakota Fanning, Helen Mirren, Lauren Graham, Zoë Kravitz y Gwyneth Paltrow. Todas 'competirán' por convertirse en la mejor vestida de la noche.

¿Qué actor será el mejor vestido? Daniel Craig, Chris Evans, Harvey Keitel, Will Ferrell, Ted Danson, Pierce Brosnan, Tim Allen, Leonardo DiCaprio, Jason Bateman, Jason Momoa, Christian Bale, Kit Harington, Da'Vine Joy Randolph, Matt Bomer, Wesley Snipes, Rami Malek€ son algunos de los actores que veremos en la alfombra roja de los Globos de Oro. ¿Se atreverá alguno de ellos con algún look arriesgado?

Como curiosidad de este año, la organización ha anunciado que planean reutilizar la alfombra roja de este año en el futuro y, para reducir el plástico, servirá agua en botellas de cristal.



Un menú vegano

Los Globos de Oro anunciaron el pasado jueves que, por primera vez en su historia, servirán un menú vegano a todos sus invitados en la ceremonia. "¡Nuevo este año! Estamos trabajando por unos Globos de Oro más sostenibles sirviendo un menú completamente vegano ", señaló la cuenta oficial de los galardones en Twitter.

The Hollywood Reporter apuntó que esta decisión es un cambio de última hora de la organización, que en diciembre había previsto una oferta culinaria que contaba con pescado. El nuevo menú incluye, entre otros alicientes, una sopa de remolacha y un plato principal compuesto por ingredientes como setas, coles de bruselas y risotto.

Matthew Morgan, el chef del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles en donde se celebran los Globos de Oro cada año, señaló que recibió una llamada de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que anualmente organiza estos galardones, para hacer este cambio y "mandar un buen mensaje" con ello.

"La crisis climática nos rodea y estábamos pensando acerca del nuevo año y la nueva década. Así que empezamos a hablar entre nosotros sobre qué podemos hacer para enviar una señal", explicó el presidente de HFPA, Lorenzo Soria.

"No creemos que cambiaremos el mundo con una comida, pero decidimos tomar pequeñas medidas para llamar a la concienciación. La comida que comemos, el modo en que es procesada, cultivada y desechada, todo eso contribuye a la crisis climática", añadió.



Los ganadores de los Globos de Oro

La película "Marriage Story", de Noah Baumbach, parte como aspirante destacada a triunfar en los Globos de Oro con seis nominaciones, una más que las que tienen "The Irishman", de Martin Scorsese, y "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino.

"Marriage Story" y "The Irishman" competirán en el apartado de mejor cinta dramática frente a "1917", "Joker" y "The Two Popes", mientras que "Once Upon a Time... in Hollywood" luchará por el premio a la mejor comedia o musical contra "Dolemite is my Name", "Jojo Rabbit", "Knives Out" y "Rocketman".

En los apartados de televisión, "Chernobyl", "The Crown" y "Unbelievable" dominan las nominaciones con cuatro candidaturas por cabeza.